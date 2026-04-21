Скрытый дефект может привести к повреждению двигателя одного популярного Nissan

Пикап Nissan Frontier, известный своей популярностью на основном рынке сбыта (в Штатах), продается там с 2020 года с одним двигателем: 3,8-литровым мотором VQ38DD. Силовой агрегат зарекомендовал себя как очень надежный. При надлежащем уходе такие двигатели выхаживают свыше 300 тысяч км. Однако это происходит далеко не во всех случаях.

Недавно в компанию «I Do Cars», занимающуюся разборкой двигателей в США, попал мотор Nissan Frontier. В ходе его препарирования механики выяснили, что в моторе есть потенциально слабое место, если оставить которое, если оставить его без внимания, может превратить этот незначительный дефект в нечто гораздо более серьезное.

Разобранный двигатель был снят с пикапа Nissan Frontier 2021 года выпуска, проехавшего 120 тысяч миль или почти 200 тысяч км. Он использовался автомеханиками в качестве донора для ремонта других таких моторов. При его осмотре сразу же обнаружился вышедший из строя внутренний водяной насос.

В отличие от более ранних двигателей VQ, где отказ водяного насоса обычно означал внешнюю утечку, эта конструкция позволяет охлаждающей жидкости просачиваться в картер, если насос выходит из строя изнутри.

При разборке насоса было обнаружено сильное изнашивание, поврежденные подшипники и явные признаки неисправности. Охлаждающая жидкость смешалась с маслом, повредив смазку и распространив мусор по всему двигателю.

В результате подшипники мотора получили сильные повреждения, на шейках распредвала появились задиры, а металлические частицы распространились по всему двигателю.

Несмотря на то, что некоторые детали, такие как поршни, казались пригодными к восстановлению, в целом двигатель был фактически уничтожен.

Таким образом, в случае, если что-то пойдет не так, внутренняя помпа может стать слабым местом даже одного из самых надежных двигателей Nissan.