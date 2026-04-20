Популярный минивэн Toyota не узнают в новом поколении

В линейке минивэнов Toyota есть одна модель, которая стоит на фоне остальных особняком. Ее название – Hiace. Машина, ориентированная на семейных и корпоративных клиентов, должна пережить плановую смену генерации в конце этого года. Ожидается, что она будет основана на концепт-каре Kayoibako. Накануне о ней подоспели свежие подробности.

Последние рендеры этой модели демонстрируют лаконичный и элегантный дизайн. Hiace следующего поколения получит полуплоскую крышу с уникальными U-образными фарами и решеткой радиатора, украшенной хромированной отделкой по центру. Общая форма получилась квадратной, с раздвижными дверями, а сзади расположены вертикальные фонари.

В отличие от нынешней японской версии Hiace с плоской передней частью, новая полуплоская конструкция позволяет сместить двигатель и другие компоненты вперед, обеспечив больше пространства.

Японские СМИ сообщают, что благодаря тому, что двигатель больше не находится под сиденьем водителя, вибрация и шум, передаваемые от него, значительно снижаются, что еще больше повышает комфорт езды. Одновременно улучшаются безопасность и простота обслуживания.

Что касается силовых агрегатов, японские СМИ предполагают, что базовым двигателем станет 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат мощностью 136 лошадиных сил.

Также будет доступна гибридная конфигурация, представляющая собой 2,5-литровый двигатель с электромотором и аккумуляторной батареей, суммарная мощность которой составит 220 лошадиных сил, средний расход топлива — 20 километров на литр, а максимальный запас хода — до 1000 километров.