У принципиально нового кроссовера Lada Azimut будет экономичный и мощный двигатель

Новый кроссовер Lada Azimut почти готов к рыночной премьере. Автомобиль проходит доводочные испытания и близок к появлению в продаже, намеченной на вторую половину этого года.

А пока этот перспективный проект «АвтоВАЗа» продолжает разживаться важными для себя подробностями. Согласно им, помимо классических атмосферных бензиновых двигателей машина будет предлагаться в том числе с ультраэкономичной современной гибридной силовой установкой.

Как сообщают инсайдеры, речь идет о бензиново-электрической системе по типу подключаемого гибрида (он же PHEV). Ожидается, что первый экземпляр такого Lada Azimut будет готов примерно в третьем квартале этого года.

Благодаря использованию подключаемой гибридной системы у «АвтоВАЗа» появится возможность сделать кроссовер «Азимут» полноприводным, поскольку в простых бензиновых версиях без электрификации его платформа B/C не подразумевает использования варианта 4WD.

Если все пройдет удачно, то максимальная отдача гибридной системы в кроссовере Lada Azimut составит около 394 лошадиных сил. На разгон с места до 100 километров в час у «паркетника» будет уходить всего 5,7-секунды, а общий запас хода (при использовании бензина и электричества) превысит 1000 км.

Простые «Азимуты» начнут сходить с конвейера в третьем квартале этого года. На первых порах такие кроссоверы будут доступны исключительно с классическими «атмосферниками» мощностью 120 и 132 лошадиные силы. Помогать им предстоит 6-скоростной МКПП или бесступенчатому вариатору.

В ближайшем будущем в гамму моторов этой модели может войти также первый в истории бренда Lada «наддувный» двигатель мощностью 150 лошадиных сил, разработанный одним из неназванных китайских партнеров «АвтоВАЗа». В пару для него прочат классическую автоматическую коробку передач (гидротрансформатор).

