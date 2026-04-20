Новый компактный вездеход Toyota Land Cruiser FJ получит тяговитую версию

Представленный в начале этого года компактный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ пока анонсирован исключительно с 2,7-литровым атмосферным бензиновым двигателем 2TR-FE, развивающим 163 лошадиные силы при 246 Нм крутящего момента. Но это не значит, что продавать эту машину будут исключительно с ним.

Согласно инсайдерским утечкам, в Toyota планируют наделить одну из своих перспективных новинок в сегменте рамных внедорожников более тяговитым мотором. В качестве такового может выступить 2,8-литровый дизельный турбодвигатель 1GD-FTV, который заметно улучшит ходовые качества машины.

Появление «тяжелотопливной» модификации Toyota Land Cruiser FJ намечено на 2029 год. К тому времени компания может внести в этот мотор еще больше улучшений, сделав его не только более производительным, но и более экономичным.

А пока все ждут рыночного дебюта этого внедорожника в Японии. Его запуск на родине намечен на середину мая. Как и в случае с другими «Ленд Крузерами», машина обещает оказаться невероятно популярной.

Впрочем, все будет зависеть от итоговой цены. Ранее эта модель была представлена в Таиланде, где ее стоимость оказалась заметно выше прогнозируемой.

В базовой комплектации новый рамный внедорожник Toyota был оценен в 1 миллион 269 тысяч тайских батов. При пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу это примерно 3 миллиона рублей.