Из Nissan в Mitsubishi: виртуальный седан Attrage показан на первых изображениях

Субкомпактный недорогой седан Mitsubishi Attrage впервые появился в 2013 году. Машина является прерогативой рынков небогатых стран, где пользуется высоким спросом. Такие автомобили ценят за их низкую стоимость, маневренность в условиях узких азиатских дорог, а также высокую топливную экономичность.
Появление этой модели связывают с последствиями мирового финансового кризиса, а сама она воплощала в себе видение компании о доступном, экономичном и экологичном автомобиле, адаптированном для развивающихся рынков и плотной городской среды.
С недавних пор Mitsubishi входит в альянс с Renault и Nissan, что позволяет ей пользоваться наработками партнеров.
В прошлом году состоялась премьера совершенно нового Nissan Sentra. Взяв эту модель за основу, дизайнер «Theottle» создал рендеры Mitsubishi Attrage нового поколения.
Седан сохранил пропорции кузова своего потенциального соплатформенника, но обзавелся совершенно новым дизайном, который выполнен в стиле современных моделей Mitsubishi, таких как Xforce и Destinator.
Бюджетная 4-дверка приобрела схожую с кроссоверами головную оптику и пунктирные дневные ходовые огни, аккуратно вписанные в вырезы по краям бампера.
Узкая решетка радиатора, разделенная вертикальными хромированными ламелями, оказалась продублирована более крупным воздухозаборником снизу. А задние фонари получили форму бумерангов – ровно то, что все видели в проектах свежих «паркетников» Mitsubishi Xforce и Destinator.
Никакие технические подробности об этом проекте не приводятся. Более того, пока в Mitsubishi ни разу не упоминали планы по смене генерации Attrage, ограничиваясь незначительными доработками нынешнего поколения.