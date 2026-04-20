Из Nissan в Mitsubishi: виртуальный седан Attrage показан на первых изображениях

Рендер: Theottle

Субкомпактный недорогой седан Mitsubishi Attrage впервые появился в 2013 году. Машина является прерогативой рынков небогатых стран, где пользуется высоким спросом. Такие автомобили ценят за их низкую стоимость, маневренность в условиях узких азиатских дорог, а также высокую топливную экономичность.

Появление этой модели связывают с последствиями мирового финансового кризиса, а сама она воплощала в себе видение компании о доступном, экономичном и экологичном автомобиле, адаптированном для развивающихся рынков и плотной городской среды.

С недавних пор Mitsubishi входит в альянс с Renault и Nissan, что позволяет ей пользоваться наработками партнеров.

В прошлом году состоялась премьера совершенно нового Nissan Sentra. Взяв эту модель за основу, дизайнер «Theottle» создал рендеры Mitsubishi Attrage нового поколения.

Рендер: Theottle

Седан сохранил пропорции кузова своего потенциального соплатформенника, но обзавелся совершенно новым дизайном, который выполнен в стиле современных моделей Mitsubishi, таких как Xforce и Destinator.

Бюджетная 4-дверка приобрела схожую с кроссоверами головную оптику и пунктирные дневные ходовые огни, аккуратно вписанные в вырезы по краям бампера.

Узкая решетка радиатора, разделенная вертикальными хромированными ламелями, оказалась продублирована более крупным воздухозаборником снизу. А задние фонари получили форму бумерангов – ровно то, что все видели в проектах свежих «паркетников» Mitsubishi Xforce и Destinator.

Никакие технические подробности об этом проекте не приводятся. Более того, пока в Mitsubishi ни разу не упоминали планы по смене генерации Attrage, ограничиваясь незначительными доработками нынешнего поколения.