Новый ультрабюджетный кроссовер Mazda раскрывается в подробностях

Mazda не планирует отказываться от своих бюджетных моделей Mazda 2 и CX-3 и уже готовит им замену. Оба проекта включены в план разработки следующего поколения. Но подробностей о них пока немного.

Впрочем, на днях все же стало известно о том, каким может быть преемник актуального CX-3, дебют которого запланирован на 2027 год.

Согласно последним сообщениям в японских СМИ, следующая генерация CX-3 будет базироваться на более легковой платформе, чем раньше. Длина субкомпакта составит 4310 мм, ширина – 1765 мм, а высота – 1540 мм. Колесная база машины растянется до 2600 мм.

Таким образом, общие габариты небольшого кроссовера из Хиросимы окажутся больше, чем у текущей модели, а за счет увеличения длины и колесной базы для пассажиров и их багажа внутри высвободится больше места.

Снаружи преемник Mazda CX-3 должен удивить стилем, который ранее был воплощен в концепт-каре Vision X-Compact. Машина включит в свое внешнее оформление необычные компактные дневные ходовые огни и массивные бамперы.

В салоне будущий самый доступный SUV Mazda может получить цифровую приборную панель, но сохранит ряд физических кнопок.

О силовых агрегатах машины пока известно не так много, как хотелось бы. Однако инсайдеры утверждают, что в новом поколении сменщик CX-3 будет комплектоваться полуторалитровыми бензиновыми/дизельными моторами с турбонаддувом.

Кроме того, для этой модели предложат полностью электрическую силовую установку. Их характеристики станут известны ближе к премьере машины, намеченной на следующий год.