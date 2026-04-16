Новый ультрабюджетный кроссовер Mazda раскрывается в подробностях

ДомойАвтоновости сегодняНовый ультрабюджетный кроссовер Mazda раскрывается в подробностях

Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения
Рендер: Best Car

Mazda не планирует отказываться от своих бюджетных моделей Mazda 2 и CX-3 и уже готовит им замену. Оба проекта включены в план разработки следующего поколения. Но подробностей о них пока немного. 

Впрочем, на днях все же стало известно о том, каким может быть преемник актуального CX-3, дебют которого запланирован на 2027 год.

Согласно последним сообщениям в японских СМИ, следующая генерация CX-3 будет базироваться на более легковой платформе, чем раньше. Длина субкомпакта составит 4310 мм, ширина – 1765 мм, а высота – 1540 мм. Колесная база машины растянется до 2600 мм. 

Таким образом, общие габариты небольшого кроссовера из Хиросимы окажутся больше, чем у текущей модели, а за счет увеличения длины и колесной базы для пассажиров и их багажа внутри высвободится больше места.

Изображение: Mazda

Снаружи преемник Mazda CX-3 должен удивить стилем, который ранее был воплощен в концепт-каре Vision X-Compact. Машина включит в свое внешнее оформление необычные компактные дневные ходовые огни и массивные бамперы.

В салоне будущий самый доступный SUV Mazda может получить цифровую приборную панель, но сохранит ряд физических кнопок.

Изображение: Mazda

О силовых агрегатах машины пока известно не так много, как хотелось бы. Однако инсайдеры утверждают, что в новом поколении сменщик CX-3 будет комплектоваться полуторалитровыми бензиновыми/дизельными моторами с турбонаддувом.

Кроме того, для этой модели предложат полностью электрическую силовую установку. Их характеристики станут известны ближе к премьере машины, намеченной на следующий год.

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+