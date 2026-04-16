Новое поколение мини-кроссовера Suzuki «засветили» во «внедорожной» версии Tough Wild

Вторая генерация компактного вседорожника Suzuki Hustler появилась на свет в 2019 году, но ее продажи в Японии начались только в 2020-м. Машина обрела вторую жизнь, и спрос на нее сильно вырос в сравнении с предшественником. Сейчас эта модель готовится к очередной смене поколения.
Подробностей о нем пока было немного, но накануне в интернет утекли скриншоты из рекламной брошюры реформенного Hustler. Причем не в простой, а во внедорожной модификации Tough Wild.
Премьера нового «Хастлера» в Японии запланирована на конец мая этого года. Судя по тому, что показано и описано в рекламном буклете «Сузуки», разосланном дилерам компании, машина получит незначительные перемены по части дизайна.
Решетка радиатора станет немного крупнее, что придаст машине более агрессивный внешний вид, а дизайн нижней части бампера будет частично изменен, но основная его конструкция останется нетронутой.
Версия Tough Wild, ориентированная на бездорожье, в новой генерации Suzuki Hustler будет иметь два варианта: с простым атмосферным двигателем и турбомотором. Обе модификации можно будет заказать как с передним, так и полным приводом.
Даже салон машины останется практически неизменным: компоновка приборов останется прежней, но появится новый эксклюзивный цвет отделки (матовый хаки).
Наиболее важным аспектом этого масштабного обновления «Хастлера» называют существенное улучшение системы его безопасности Suzuki Safety Support. Кроме того, отныне в базовой комплектации все кроссоверы будут стандартно оснащаться электрическим стояночным тормозом (EPB) и системой автоматического удержания тормоза (ABH).
Двигатель останется прежним – это безальтернативный 660-кубовый бензиновый агрегат, развивающий в атмосферной версии 49 лошадиных сил, а также 64 л.с. в турбированной модификации. Во всех случаях пару мотору составит мягко-гибридный довесок.