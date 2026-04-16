Новое поколение мини-кроссовера Suzuki «засветили» во «внедорожной» версии Tough Wild

Текст: Ростислав Архипов
Фото: Creative Trend

Вторая генерация компактного вседорожника Suzuki Hustler появилась на свет в 2019 году, но ее продажи в Японии начались только в 2020-м. Машина обрела вторую жизнь, и спрос на нее сильно вырос в сравнении с предшественником. Сейчас эта модель готовится к очередной смене поколения.

Подробностей о нем пока было немного, но накануне в интернет утекли скриншоты из рекламной брошюры реформенного Hustler. Причем не в простой, а во внедорожной модификации Tough Wild.

Премьера нового «Хастлера» в Японии запланирована на конец мая этого года. Судя по тому, что показано и описано в рекламном буклете «Сузуки», разосланном дилерам компании, машина получит незначительные перемены по части дизайна.

Решетка радиатора станет немного крупнее, что придаст машине более агрессивный внешний вид, а дизайн нижней части бампера будет частично изменен, но основная его конструкция останется нетронутой.

Фото: Creative Trend

Версия Tough Wild, ориентированная на бездорожье, в новой генерации Suzuki Hustler будет иметь два варианта: с простым атмосферным двигателем и турбомотором. Обе модификации можно будет заказать как с передним, так и полным приводом.

Даже салон машины останется практически неизменным: компоновка приборов останется прежней, но появится новый эксклюзивный цвет отделки (матовый хаки).

Фото: Creative Trend

Наиболее важным аспектом этого масштабного обновления «Хастлера» называют существенное улучшение системы его безопасности Suzuki Safety Support. Кроме того, отныне в базовой комплектации все кроссоверы будут стандартно оснащаться электрическим стояночным тормозом (EPB) и системой автоматического удержания тормоза (ABH).

Двигатель останется прежним – это безальтернативный 660-кубовый бензиновый агрегат, развивающий в атмосферной версии 49 лошадиных сил, а также 64 л.с. в турбированной модификации. Во всех случаях пару мотору составит мягко-гибридный довесок.

Ростислав Архипов
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

