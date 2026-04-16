Рестайлинг Honda CR-V призван вернуть кроссоверу покупателей

Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения
Рендер: AutoYa

Кроссовер CR-V остается одной из самых важных моделей для японского автопроизводителя Honda. Действующее поколение этой модели было представлено в 2023 году. На первых порах дела машины шли неплохо, но начало этого года оказалось омрачено падением спроса из-за конкуренции с Toyota RAV4 свежей генерации. 

Вернуть интерес к «Серванту» призван грядущий рестайлинг, который может внести ряд коррективов в его внешность и техническую «начинку».

Ожидается, что Honda CR-V пройдет через обновление в 2027 году, то есть ровно в середине жизненного цикла. Машина должна отличиться незначительными эстетическими изменениями в передней и задней части, а также, вероятно, переделкой интерьера.

Ранние рендеры, опубликованные в интернете, обещали новому CR-V переработанную внешность с пересмотренной светотехникой и бамперами, но в реальности изменений в экстерьере машины может оказаться еще больше.

Что касается механической стороны проекта, то здесь, если верить слухам, рассматривается возможность появления у «паркетника» подключаемой гибридной модификации для прямой конкуренции с новым RAV4 PHEV.

Никакие характеристики бензиново-электрической силовой установки не приводятся, но, скорее всего, они окажутся на уровне соперника от Toyota, мощность которого достигает 329 л.с., разгоняя машину с места до 100 км/ч всего за 5,5-6-секунд.

Помимо классической модификации обновлению также подвергнется «внедорожная» версия CR-V под названием TrailSport, отличающаяся более выразительным внешним видом и небольшой склонностью к эксплуатации на грунтовых дорогах.

Официальные подробности об этом проекте начнут раскрываться ближе к концу 2026 года.

Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

