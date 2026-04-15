BMW X5 назван кроссовером с надежностью Lexus и харизмой Range Rover

Фото: BMW

В современном мире кроссоверы стали самым популярным типом автомобиля. Особым спросом в этом классе пользуются премиальные модели, но далеко не все они являются идеальными с многих точек зрения.

Американский портал «HotCars» назвал кроссовер BMW X5 автомобилем, который обладает высоким уровнем долговечности и роскоши. По мнению журналистов этого издания «Икс пятые» обладают непревзойденной надежностью, которую можно сравнить с Lexus, а также непринужденной крутостью Range Rover.

Первое поколение BMW X5 было представлено в 1999 году. Сегодня такие кроссоверы встречаются почти на каждом шагу, являясь одними из самых желанных для многих покупателей.

Фото: BMW

И если стартовые генерации «Икс пятых» не могли похвастаться высоким уровнем выносливости, то современные легко проезжают без поломок сотни тысяч км.

Это подтверждает даже официальная статистика. Журнал «J.D.Power», занимающийся исследованием надежности автомобилей, присвоил BMW X5 2026 года оценку 81 балл из 100 возможных.

Фото: BMW

Такой результат выглядит даже лучше, чем в случае с сопоставимым по размерам Lexus TX, который в том же рейтинге заработал 80 баллов из 100. Для сравнения, Toyota Land Cruiser 2025 года получил от экспертов «J.D.Power» всего 73 балла из 100 за качество и надежность.

Сменщик актуального BMW X5 должен появиться в этом году. Тесты таких машин уже идут полным ходом. От них ждут перемен в фирменном стиле (переход на концепцию Neue Klasse), а также широкой линейки силовых агрегатов (от классических бензиновых и дизельных моторов до подключаемого гибрида, электромоторов и двигателей, работающих на водороде).