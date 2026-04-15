Бюджетный хэтчбек Honda по цене Lada Vesta получил юбилейную спецверсию

Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения
Фото: Honda

Honda объявила о выпуске на Филиппинах специальной версии своего бюджетного хэтчбека, который по формату можно сравнить с российской Lada Vesta. Машины получили название City Hatchback 30th Anniversary Special Edition и выделяются на фоне остальных более привлекательным спортивным стилем и интерьером улучшенного качества. 

Новый вариант 5-дверки «Сити» был выпущен в честь 30-летнего присутствия этой модели на рынке. Стоимость особой версии этой модели составляет 1 миллион 279 тысяч местных песо или примерно 1,6-миллиона рублей по текущему курсу.

Фото: Honda

Новая модификация City Hatchback 30th Anniversary Special Edition создана на базе топовой комплектации RS. Она отличается жемчужно-платиновым белым цветом кузова, глянцевым черным аэродинамическим обвесом, черной крышей, корпусами боковых зеркал и 16-дюймовыми многоспицевыми черными легкосплавными колесными дисками.

Шильдик «H» на решетке радиатора и эмблема City на задней части кузова выполнены в черном цвете. Красные декоративные полосы и карбоновые накладки на различных элементах кузова подчеркивают динамичность автомобиля.

Фото: Honda

Интерьер особых City выполнен в черном цвете, который перекликается с расцветкой экстерьера. Спортивности ему добавляют новые красные элементы декора. Кроме того, такие машины идут с улучшенным 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, которая поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto и Honda Connect.

Что касается силовых агрегатов, то City Hatchback 30th Anniversary Special Edition оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем i-VTEC с атмосферным впрыском, работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT, который развивает 121 лошадиную силу и 145 Нм.

Алексей Шмидт
Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

Читайте также:

Последние новости:

BMW X5 назван кроссовером с надежностью Lexus и харизмой Range Rover

Новый полностью российский минивэн Lada: что известно об идейном наследнике Lada Largus

Новый пикап Kia сможет похвастаться тем, чего нет у Toyota и даже Ford

Дизайн кормы Hyundai Tucson следующего поколения показан на базе шпионских фото

Уникальный Ferrari F40 мощностью 720 л.с., подготовленный для гонок, нашли брошенным в сарае

Полицейский Lamborghini для экстренной перевозки органов: это поистине особенный автомобиль

Легендарное спорткупе Toyota возвращается: все подробности

Швед собрал уникальную Lancia Delta с мотором Toyota 2JZ на 1000 л.с.

Subaru WRX STI нового поколения будет очень мощным и брутальным

Nissan показал, как будет выглядеть новый Juke

Рейтинг самых надежных автомобильных марок: первые 4 места заняли «японцы»

Nissan показал новый кроссовер Rogue

Honda Accord 12 поколения удивит совершенно новой платформой и гибридным мотором V6

Каким будет новый экстремальный внедорожник Nissan 

