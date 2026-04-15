Бюджетный хэтчбек Honda по цене Lada Vesta получил юбилейную спецверсию

Honda объявила о выпуске на Филиппинах специальной версии своего бюджетного хэтчбека, который по формату можно сравнить с российской Lada Vesta. Машины получили название City Hatchback 30th Anniversary Special Edition и выделяются на фоне остальных более привлекательным спортивным стилем и интерьером улучшенного качества.

Новый вариант 5-дверки «Сити» был выпущен в честь 30-летнего присутствия этой модели на рынке. Стоимость особой версии этой модели составляет 1 миллион 279 тысяч местных песо или примерно 1,6-миллиона рублей по текущему курсу.

Новая модификация City Hatchback 30th Anniversary Special Edition создана на базе топовой комплектации RS. Она отличается жемчужно-платиновым белым цветом кузова, глянцевым черным аэродинамическим обвесом, черной крышей, корпусами боковых зеркал и 16-дюймовыми многоспицевыми черными легкосплавными колесными дисками.

Шильдик «H» на решетке радиатора и эмблема City на задней части кузова выполнены в черном цвете. Красные декоративные полосы и карбоновые накладки на различных элементах кузова подчеркивают динамичность автомобиля.

Интерьер особых City выполнен в черном цвете, который перекликается с расцветкой экстерьера. Спортивности ему добавляют новые красные элементы декора. Кроме того, такие машины идут с улучшенным 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, которая поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto и Honda Connect.

Что касается силовых агрегатов, то City Hatchback 30th Anniversary Special Edition оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем i-VTEC с атмосферным впрыском, работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT, который развивает 121 лошадиную силу и 145 Нм.