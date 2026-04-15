Дизайн кормы Hyundai Tucson следующего поколения показан на базе шпионских фото

Hyundai разрабатывает новую генерацию Hyundai Tucson. Эта информация уже официально подтверждена корейским автопроизводителем, а сама машина активно обкатывается на дорогах общего пользования, что дает повод фантазировать на тему ее дизайна.

Собственный вариант экстерьера следующего Tucson на днях показала студия дизайна «NYMammoth». Если ранее эти цифровые художники публиковали рендеры передней части машины, то теперь пришел черед внешности ее кормы.

Судя по тому, что изображено на получившейся картинке, задняя часть популярного корейского SUV отличится крупными изменениями по сравнению с предшественником. Указатели поворота наконец-то будут расположены над бампером, чуть ниже новых вертикальных задних фонарей с подсветкой. Также ожидается наличие светодиодной полосы с непрямым отражением – деталь, которая ранее появилась в Tesla Model Y.

Ожидается, что новый Tucson откажется от плавных параметрических линий актуальной модели в пользу грубого, отточенного дизайна, который будет похож на свежий Santa Fe. Ключевыми особенностями экстерьера этого вседорожника станут более угловатый силуэт, капот в форме раковины, необычное оформление головной оптики, а также наличие шестиугольных колесных арок.

В салоне реформенный Hyundai Tucson удивит огромным 17-дюймовым центральным сенсорным дисплеем, работающим в паре с 9,9-дюймовой цифровой приборной панелью.

В базовой конфигурации новый корейский компактный «паркетник» будет оснащен гибридной системой TMED-II, в которой дальность хода исключительно на электротяге превысит 100 км. В «заряженном» варианте «N» турбогибридная силовая установка позволит машине выдавать свыше 300 лошадиных сил.

Презентация нового Hyundai Tucson должна состояться в конце 2026 года, но в продажу машина поступит, скорее всего, только в 2027-м.

Благодаря своим изменениям машина должна стать не просто эволюцией, а полным переосмыслением компактного кроссовера «Хендэ», главными конкурентами которого на мировом рынке останутся Toyota RAV4, Kia Sportage, Honda CR-V и Mazda CX-5.