Рейтинг самых надежных автомобильных марок: первые 4 места заняли «японцы»

Независимо от того, насколько автомобиль является мощным и роскошным, для большинства в конечном счете наиболее важна его надежность, нежели передовые технологии.

Американский портал «Consumer Reports» накануне опубликовал свежий рейтинг надежности, в котором, как ни странно, первые четыре позиции заняли японские автомобильные марки.

Исследование охватило порядка 380 тысяч автомобилей, в том числе часть моделей 2026 года выпуска. На первое место аналитики поставили Toyota. Subaru стала второй, Lexus – третьим, а Honda – четвертой.

Toyota оказалась безоговорочным лидером. От этой компании в десятку самых выносливых машин было делегировано сразу шесть моделей, включая Lexus.

Tesla впечатлила журналистов «CR» внезапным подъемом на восемь позиций благодаря улучшению надежности своих моделей Model 3 и Model Y. Более того, последняя стала самым долговечным электрическим SUV и самым надежным электромобилем этого года в целом.

Удивительным оказался внезапный провал Mazda. Компания, которая ранее славилась надежностью своих автомобилей, опустилась в свежем исследовании на четырнадцатое место, потеряв сразу восемь позиций. Наиболее проблемными моделями в линейке этой компании оказались кроссоверы CX-70 и CX-90 с их новыми гибридными двигателями и трансмиссиями.

Эксперты Consumer Reports отмечают, что тем, кто хочет приобрести действительно надежный автомобиль, не стоит спешить с покупкой совершенно новых или недавно обновленных моделей. Новые технологии и платформы часто требуют «обкатки», поэтому вероятность проблем с ними на ранних этапах гораздо выше, чем в случае с уже проверенными.