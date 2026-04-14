ДомойАвтоновости сегодняРейтинг самых надежных автомобильных марок: первые 4 места заняли «японцы»

Рейтинг самых надежных автомобильных марок: первые 4 места заняли «японцы»

Текст: Ростислав Архипов
менее 3 мин. чтения

Фото: Toyota

Независимо от того, насколько автомобиль является мощным и роскошным, для большинства в конечном счете наиболее важна его надежность, нежели передовые технологии. 

Американский портал «Consumer Reports» накануне опубликовал свежий рейтинг надежности, в котором, как ни странно, первые четыре позиции заняли японские автомобильные марки.

Исследование охватило порядка 380 тысяч автомобилей, в том числе часть моделей 2026 года выпуска. На первое место аналитики поставили Toyota. Subaru стала второй, Lexus – третьим, а Honda – четвертой.

Toyota оказалась безоговорочным лидером. От этой компании в десятку самых выносливых машин было делегировано сразу шесть моделей, включая Lexus.

Tesla впечатлила журналистов «CR» внезапным подъемом на восемь позиций благодаря улучшению надежности своих моделей Model 3 и Model Y. Более того, последняя стала самым долговечным электрическим SUV и самым надежным электромобилем этого года в целом.

Удивительным оказался внезапный провал Mazda. Компания, которая ранее славилась надежностью своих автомобилей, опустилась в свежем исследовании на четырнадцатое место, потеряв сразу восемь позиций. Наиболее проблемными моделями в линейке этой компании оказались кроссоверы CX-70 и CX-90 с их новыми гибридными двигателями и трансмиссиями.

Эксперты Consumer Reports отмечают, что тем, кто хочет приобрести действительно надежный автомобиль, не стоит спешить с покупкой совершенно новых или недавно обновленных моделей. Новые технологии и платформы часто требуют «обкатки», поэтому вероятность проблем с ними на ранних этапах гораздо выше, чем в случае с уже проверенными.

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

Читайте также:

Последние новости:

Subaru WRX STI нового поколения будет очень мощным и брутальным

Nissan показал, как будет выглядеть новый Juke

Nissan показал новый кроссовер Rogue

Honda Accord 12 поколения удивит совершенно новой платформой и гибридным мотором V6

Каким будет новый экстремальный внедорожник Nissan 

«Король бездорожья» собирается возродиться раньше, чем все думали

Новая Toyota Corolla Cross будет поразительно похожа на Toyota RAV4

На продажу выставили «Волгу» с двигателем Toyota Prado и японской АКПП Aisin

Бюджетный «паркетник» Suzuki S-Presso показался в новом виде

В Европе разработали оригинальную палатку на колесах за 1,2 миллиона рублей

Новая Mazda «тройка» отметилась на первых неофициальных изображениях

Следующий Nissan X-Trail получит более эффективную силовую установку и другой дизайн

Популярные минивэны Toyota получили ультраагрессивный заводской обвес

Новый городской «паркетник» Mazda почти готов к премьере

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+