На продажу выставили «Волгу» с двигателем Toyota Prado и японской АКПП Aisin

Текст: Алексей Шмидт
Редкий экземпляр ГАЗ 31113 находится в Калининграде

Серебристый GAZ 3111 на улице
История автомобилей «Волга» включает в себя немало модификаций. Но одна из них стоит на фоне остальных особняком. Речь идет о специальной версии модели ГАЗ-31113, которая комплектовалась мотором Toyota и японской коробкой передач фирмы Aisin.

Один из немногочисленных экземпляров этой модели (существует всего в количестве 100 штук) выставили на продажу в Калининграде.

По словам автора объявления, речь идет об автомобиле 2001 года выпуска ограниченной серии. Это экспериментальная мелкосерийная партия, разработанная на базе ГАЗ-3110 специально для топ-менеджеров Горьковского автозавода и органов власти.

Уникальность машины заключается в наличии под ее капотом 3,4-литрового двигателя Toyota 5VZ-FE V6, который заменил оригинальный ЗМЗ-405. Ассистировать ему призвана АКПП компании Aisin.

Утверждается, что машина была создана без кустарных переделок и обладает адаптированной под такое оснащение электроникой, усиленной подвеской и тормозами. Официально такие автомобили никогда не сходили с конвейера, поэтому до сегодняшних дней дожили только единицы.

Продавец отмечает, что машина отлично подойдет для коллекционеров и ценителей редкой техники, а также обращает внимание на то, что точно такой же двигатель устанавливался в Toyota Land Cruiser Prado J90/J100, зарекомендовав себя как невероятно надежный.

Стоимость такой «Волги», согласно заявленной в объявлении цене, составляет 1 миллион рублей.

Алексей Шмидт
Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

