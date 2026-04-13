На продажу выставили «Волгу» с двигателем Toyota Prado и японской АКПП Aisin

Изображение: Daily-Motor

История автомобилей «Волга» включает в себя немало модификаций. Но одна из них стоит на фоне остальных особняком. Речь идет о специальной версии модели ГАЗ-31113, которая комплектовалась мотором Toyota и японской коробкой передач фирмы Aisin.

Один из немногочисленных экземпляров этой модели (существует всего в количестве 100 штук) выставили на продажу в Калининграде.

По словам автора объявления, речь идет об автомобиле 2001 года выпуска ограниченной серии. Это экспериментальная мелкосерийная партия, разработанная на базе ГАЗ-3110 специально для топ-менеджеров Горьковского автозавода и органов власти.

Уникальность машины заключается в наличии под ее капотом 3,4-литрового двигателя Toyota 5VZ-FE V6, который заменил оригинальный ЗМЗ-405. Ассистировать ему призвана АКПП компании Aisin.

Утверждается, что машина была создана без кустарных переделок и обладает адаптированной под такое оснащение электроникой, усиленной подвеской и тормозами. Официально такие автомобили никогда не сходили с конвейера, поэтому до сегодняшних дней дожили только единицы.

Продавец отмечает, что машина отлично подойдет для коллекционеров и ценителей редкой техники, а также обращает внимание на то, что точно такой же двигатель устанавливался в Toyota Land Cruiser Prado J90/J100, зарекомендовав себя как невероятно надежный.

Стоимость такой «Волги», согласно заявленной в объявлении цене, составляет 1 миллион рублей.