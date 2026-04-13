Бюджетный «паркетник» Suzuki S-Presso показался в новом виде

Рендер: SRK Designs

Бюджетный компакт-кроссовер Suzuki S-Presso был представлен в 2019 году, став прообразом концепт-кара Future-S. Автомобиль разрабатывался как потенциальный конкурент Renault Kwid и с тех пор продается в развивающихся странах неплохими тиражами. Более того, еще не так давно такие компакты «Сузуки» небольшими партиями завозили в Россию серые импортеры.

Сейчас дело идет к тому, что S-Presso понадобится плановая смена генерации. Особенно на фоне обновленного Renault Kwid E-Tech. Учитывая, что электрификация добралась даже до этого бюджетного сегмента, новинке Suzuki также предстоит шагнуть в этот сегмент.

Дизайн автомобиля накануне был показан цифровыми художниками студии «SRK Designs». Как и все остальные, они уверены, что следующий S-Presso будет продаваться в электрической модификации. И получит собственный дизайн.

Рендер: SRK Designs

На рендерах такая машина получила новое оформление «передка» и кормы с собственными современными зауженными фарами и С-образными дневными ходовыми огнями, огибающими головную светотехнику.

Традиционной решетки радиатора у кроссовера больше нет. Ее заменяет заглушка, выполненная в цвете кузова. Зато бампер нового S-Presso щеголяет новыми выемками и декоративными элементами серебристого и черного цвета. В то время как корма совмещает в себе схожие по форме задние фонари, соединенные между собой узкой светящейся планкой.

Другие доработки по внешней части нового Suzuki S-Presso могут включить в себя пластиковые накладки на арках, которых не было у его предшественника. Они предназначены для защиты кузова машины от повреждений в случае выездов на бездорожье.

Конкретные технические характеристики следующей генерации популярного компакт-кара Suzuki пока не раскрываются. Презентовать его могут в ближайший год.