Новая Mazda «тройка» отметилась на первых неофициальных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
Представлены рендеры новой Mazda 3

Рендер: Theottle

Актуальная, четвертая генерация популярного бюджетника Mazda 3, дебютировала очень давно (в конце 2018 года). Очевидно, что рано или поздно этой модели понадобится плановая смена поколения. 

О том, как она может поменяться внешне, накануне поразмыслил цифровой художник «Theottle» из Малайзии. В своей работе (серия рендеров) дизайнер опирался на дизайн современных моделей автопроизводителя из Хиросимы, в частности недавно представленное третье поколение кроссовера CX-5.

Пропорции кузова, как ни странно, было решено срисовать не с предшественника этого автомобиля (Mazda 3 в кузове BP), а с седана Alfa Romeo Giulia. Но результат все равно получился впечатляющим.

Машина полностью преобразилась за счет новых фар, выполненных в форме бумерангов, более рельефного бампера с углублениями по краям, а также более лаконичной и компактной решетки радиатора.

Корма автомобиля преобразилась не меньше, чем фронтальная часть, приобретя узкие фонари, также заимствованные у свежей генерации кроссовера CX-5.

Подтвержденных подробностей о том, какие двигатели могут появиться под капотом реформенной «тройки», пока нет. Скорее всего, это будут прежние моторы Skyactiv-G, а впоследствии в линейку силовых агрегатов машины также войдет гибридная силовая установка Skyactiv-Z, разработка которой сейчас идет полным ходом. 

Первой она должна дебютировать в кроссовере CX-5, но затем может добраться до других моделей автопроизводителя из Хиросимы, в том числе следующих генераций Mazda 6 и Mazda 3.

Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

Читайте также:

Последние новости:

На продажу выставили «Волгу» с двигателем Toyota Prado и японской АКПП Aisin

Бюджетный «паркетник» Suzuki S-Presso показался в новом виде

В Европе разработали оригинальную палатку на колесах за 1,2 миллиона рублей

Следующий Nissan X-Trail получит более эффективную силовую установку и другой дизайн

Популярные минивэны Toyota получили ультраагрессивный заводской обвес

Новый городской «паркетник» Mazda почти готов к премьере

Один из самых прочных Mercedes в истории продают в идеальном состоянии за смешные деньги

Наконец-то не фикция: Toyota показала реальный RAV4 GR Sport

Автомобиль, на котором держится Toyota, вот-вот полностью изменится

3 мотора Nissan, от которых надо держаться подальше

На рынке России начались продажи BMW X7, за которым не угнаться

Следующая Mazda MX-5 может оказаться совсем другой

Suzuki Jimny Nomad сделали прочнее и стильнее в версии Armata

Самый маленький «рамник» Toyota едет на родину и готовится стать там бестселлером года

Загрузить больше

