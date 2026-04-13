Новая Mazda «тройка» отметилась на первых неофициальных изображениях

Рендер: Theottle

Актуальная, четвертая генерация популярного бюджетника Mazda 3, дебютировала очень давно (в конце 2018 года). Очевидно, что рано или поздно этой модели понадобится плановая смена поколения.

О том, как она может поменяться внешне, накануне поразмыслил цифровой художник «Theottle» из Малайзии. В своей работе (серия рендеров) дизайнер опирался на дизайн современных моделей автопроизводителя из Хиросимы, в частности недавно представленное третье поколение кроссовера CX-5.

Пропорции кузова, как ни странно, было решено срисовать не с предшественника этого автомобиля (Mazda 3 в кузове BP), а с седана Alfa Romeo Giulia. Но результат все равно получился впечатляющим.

Машина полностью преобразилась за счет новых фар, выполненных в форме бумерангов, более рельефного бампера с углублениями по краям, а также более лаконичной и компактной решетки радиатора.

Рендер: Theottle

Корма автомобиля преобразилась не меньше, чем фронтальная часть, приобретя узкие фонари, также заимствованные у свежей генерации кроссовера CX-5.

Подтвержденных подробностей о том, какие двигатели могут появиться под капотом реформенной «тройки», пока нет. Скорее всего, это будут прежние моторы Skyactiv-G, а впоследствии в линейку силовых агрегатов машины также войдет гибридная силовая установка Skyactiv-Z, разработка которой сейчас идет полным ходом.

Первой она должна дебютировать в кроссовере CX-5, но затем может добраться до других моделей автопроизводителя из Хиросимы, в том числе следующих генераций Mazda 6 и Mazda 3.