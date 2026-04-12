Новый городской «паркетник» Mazda почти готов к премьере

После того, как Mazda приняла решение остановить производство городского кроссовера CX-3, главным вопросом остается, кто окажется его преемником. По слухам, инженеры из Хиросимы уже работают над новым субкомпактным SUV, который собираются продавать либо под старым названием, либо под новым CX-20 (в зависимости от рынка сбыта).

Ожидается, что премьера такого автомобиля состоится в 2027 году, а его выпуском будет заниматься завод в Таиланде. Машина может отличиться более выразительным дизайном кузова и увеличенными габаритами в сравнении с предшественником, а также наличием под капотом нового полуторалитрового 3-цилиндрового бензинового мотора.

Новые рендеры свежей генерации Mazda CX-3/CX-20 предполагают, что машина будет продолжать использование фирменного стиля KODO с узкими заостренными фарами. Общий силуэт машины останется компактным, а задняя часть получит слегка покатый вид.

Длина автомобиля может увеличиться до 4310 мм, ширина до 1765 мм, а высота до 1540 мм. Расстояние между осями будет равно 2600 мм, что решит проблему тесноты, за которую машину активно критиковали ранее.

Официальных подробностей о том, как будет оформлен интерьер кроссовера, пока нет. Но японские СМИ указывают на то, что «Мазда» продолжит использовать сильные стороны своих околопремиальных интерьеров, известных высококачественными материалами и минималистичным дизайном.

Внутри нового субкомпакта точно появится цифровая комбинация приборов и большой сенсорный экран.

Приводить в движение кроссовер, по слухам, будет 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий в составе мягко-гибридной силовой установки. Кроме него для «паркетника» могут предусмотреть новейший 880-кубовый роторный двигатель, служащий генератором. Мощность такой силовой установки может составить 180 лошадиных сил.