Один из самых прочных Mercedes в истории продают в идеальном состоянии за смешные деньги

Текст: Алексей Шмидт
На торги выставлен легендарный Mercedes-Benz 300D 1985 года выпуска, который почти не ездил по дорогам

Фото: Bring a Trailer

Когда обсуждение переходит к автомобилям, которые просто неспособны ломаться, то одним из главных действующих лиц в нем оказывается Mercedes-Benz W123. 

Этот автомобиль в своей дизельной версии считается практически неубиваемым, поэтому очень ценился и ценится по сегодняшний день. А когда это еще и практически новая машина с небольшим пробегом, то спрос на нее способен взлетать до небес.

Один из таких примеров можно наблюдать в США, где на продажу выставили Mercedes-Benz 300D Turbo 1985 года выпуска.

Фото: Bring a Trailer

Уникальной особенностью этого автомобиля является невероятно низкий для своего возраста накатанный километраж, измеряемый всего 18 тысячами миль (29 тысяч км). Ввиду отсутствия длительной эксплуатации машина находится в идеальном состоянии, близком к заводскому.

Под капотом штутгартского седана располагается 3-литровый рядный 5-цилиндровый турбодизельный мотор, развивающий 123 лошадиные силы.

В оснащение машины входят электростеклоподъемники, четырехступенчатая автоматическая коробка передач, круиз-контроль, люк в крыше, кассетная магнитола Becker Grand Prix и климат-контроль.

Фото: Bring a Trailer

В наличии также запасной комплект колес с шинами 1985 года выпуска, так что хранить этот автомобиль можно будет даже как музейный экспонат.

До окончания торгов остается 4 дня. Текущей ставкой за этот лот является сумма всего в 33 тысячи 123 доллара (примерно 2,5-миллиона рублей). Количество комментариев к нему уже достигло практически сотни, что нехарактерно для аукциона «Bring a Trailer».

