Один из самых прочных Mercedes в истории продают в идеальном состоянии за смешные деньги

Когда обсуждение переходит к автомобилям, которые просто неспособны ломаться, то одним из главных действующих лиц в нем оказывается Mercedes-Benz W123.
Этот автомобиль в своей дизельной версии считается практически неубиваемым, поэтому очень ценился и ценится по сегодняшний день. А когда это еще и практически новая машина с небольшим пробегом, то спрос на нее способен взлетать до небес.
Один из таких примеров можно наблюдать в США, где на продажу выставили Mercedes-Benz 300D Turbo 1985 года выпуска.
Уникальной особенностью этого автомобиля является невероятно низкий для своего возраста накатанный километраж, измеряемый всего 18 тысячами миль (29 тысяч км). Ввиду отсутствия длительной эксплуатации машина находится в идеальном состоянии, близком к заводскому.
Под капотом штутгартского седана располагается 3-литровый рядный 5-цилиндровый турбодизельный мотор, развивающий 123 лошадиные силы.
В оснащение машины входят электростеклоподъемники, четырехступенчатая автоматическая коробка передач, круиз-контроль, люк в крыше, кассетная магнитола Becker Grand Prix и климат-контроль.
В наличии также запасной комплект колес с шинами 1985 года выпуска, так что хранить этот автомобиль можно будет даже как музейный экспонат.
До окончания торгов остается 4 дня. Текущей ставкой за этот лот является сумма всего в 33 тысячи 123 доллара (примерно 2,5-миллиона рублей). Количество комментариев к нему уже достигло практически сотни, что нехарактерно для аукциона «Bring a Trailer».