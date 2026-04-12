Следующая Mazda MX-5 может оказаться совсем другой

Рендер: lsdesignsrl

Актуальной генерации знаменитого родстера Mazda MX-5 недавно исполнилось одиннадцать лет. Выпуск этой модели (ND) начали в Хиросиме весной 2015 года. Машина продается как в версии с мягкой, так и с металлической крышей. Во всех случаях речь идет о переднемоторной компоновке и заднем типе привода.

Автомобиль получил немало восторженных отзывов за свою надежность и отличные ездовые качества, но с каждым годом он становится все старее, а значит плановая смена поколения уже не за горами.

В самой Mazda пока не определились, каким будет новый MX-5. Считалось, что машина может перейти на электротягу, но эта идея оказалась быстро отвергнута, поскольку это сильно ударит по управляемости автомобиля из-за резкого увеличения массы. Скорее всего, следующий MX-5 будет «мягким» гибридом, хотя в будущем не исключается также вариант с подзаряжаемой бензиново-электрической установкой.

Как может выглядеть этот автомобиль, недавно поразмыслил цифровой художник с ником «lsdesignsrl», очевидно сгенерировавший через ИИ собственные рендеры дизайна следующего MX-5.

На них машина вобрала в свой экстерьер визуальные решения предшественницы, но обзавелась уникальными аэродинамичными бамперами, заглушкой на месте решетки радиатора и, самое главное, выдвижными фарами (отсылка к первому поколению MX-5).

Единственными изменениями боковин кузова автомобиля стали установленные заподлицо дверные ручки, а также аэродинамичные боковые юбки.

Ходят слухи, что новинка «Мазды» прибавит в габаритах. Длина машины может увеличиться ровно до 4000 мм (+85 мм), а ширина и высота до 1750 и 1240 мм (+15 и 5 мм соответственно).

Презентация новой Mazda MX-5 может состояться в 2028 году.