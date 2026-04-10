Хитовый компактный кроссовер Toyota скоро станет совершенно другим

Рендер: BestCarWeb

В преддверии масштабной переделки популярного компактного кроссовера Toyota Corolla Cross, являющегося одним из самых продаваемых небольших SUV во всем мире, в интернет утекли первые рендерные изображения реформенного автомобиля.

Выход в продажу новой «Короллы Кросс» намечен на 2028 год, а пока остается лишь предполагать, как будет выглядеть такой автомобиль в реальности. Собственный вариант дизайна этой машины недавно предложили дизайнеры японского журнала «BestCarWeb», полагающие, что новая Corolla Cross в скором времени изменится практически до неузнаваемости.

Рендер: BestCarWeb

Согласно информации, раскрытой инсайдерами, кроссовер должен увеличиться в размерах, за счет чего внутри него откроется дополнительное пространство для более комфортного размещения пассажиров.

Что касается внешнего вида, то он будет выполнен в новом фирменном стиле, использовав собственную интерпретацию С-образных фар новых Camry, Prius и RAV4, а также других свежих моделей компании. Машине может достаться шестиугольная решетка радиатора, оспортивленый бампер, перелицованные боковины, а также уникальная корма с необычными задними фонарями.

Рендер: BestCarWeb

В салоне новая Toyota Corolla Cross может обзавестись 12,3-дюймовыми экранами цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы, работающими на базе новейшей операционной системы Arene OS.

Что касается движущей силы, то модернизированному японскому кроссоверу, скорее всего, окажутся положены 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, развивающий мощность до 180 лошадиных сил. В гибридной и подключаемой гибридной модификациях отдача силовой установки достигнет 230 и 315 лошадиных сил соответственно, а средний расход топлива сократится до 4,2-литров на каждые 100 км.