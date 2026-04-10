Lexus хочет выпустить мощную версию GX, которая бросит вызов Land Rover Defender

Фото: Lexus

У Toyota и Lexus есть один автомобиль, который продается под разными названиями: Land Cruiser 250 и GX. По сути, это одна и та же машина, отличающаяся лишь дизайном и списком опций. Однако GX немного более мощный, но не настолько, чтобы конкурировать по этому показателю с Land Rover Defender с его мотором V8.

В Lexus, похоже, поняли свою ошибку и, по слухам, начали разработку более производительной модификации GX, которая должна сократить разрыв между ним и его британским конкурентом, а также, возможно, сделать машину еще более экономичной.

Самый производительный GX сейчас носит индекс GX 550, но более мощная модификация получит другое наименование – GX 550h. Заявка на такой товарный знак была подана в патентные органы США.

Литера «h», очевидно, намекает на то, что силовая установка самого производительного Lexus GX будет гибридной. Скорее всего, в ее основе будет лежать 3,4-литровый бензиновый твин-турбированный мотор, как у негибридного внедорожника, но с электродвигателем для повышения мощности.

Toyota уже использует такую бензиново-электрическую систему. К примеру, в Toyota Tundra и Sequoia она развивает 437 лошадиных сил, а в Lexus LX 700h – целых 457 «сил».

В любом из этих случаев новый GX может получить прибавку более чем в 100 лошадиных сил в сравнении со своим нынешним самым производительным вариантом «550».