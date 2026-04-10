Проект нового «Короля пустыни» от Mitsubishi разжился подробностями

Рендер: Automachi

Mitsubishi вывел на финальную серию тестов новое поколение своего внедорожника Pajero, который готовится к возрождению. Машину запечатлели на дорогах Японии. Как и прежде, автомобиль полностью покрыт камуфляжем. Однако местным инсайдерам удалось разузнать о нем свежие подробности.

Журналисты утверждают, что решетка радиатора нового «Паджеро» будет по своему виду напоминать эту деталь экстерьера родственного пикапа Triton, на платформе которого базируется этот внедорожник. Однако в отличие от нее в Pajero «гриль» приобретет сразу шесть горизонтальных планок, добавив передней части кузова машины зловещий вид.

Общий внешний вид внедорожника, как ожидается, будет пересекаться с кроссовером Mitsubishi Destinator, но с рядом улучшений. А еще следующий «Паджеро» будет заметно крупнее всех своих аналогов в модельной линейке компании.

Фото: BestCar

Что касается технической составляющей, то внедорожник следующего поколения будет использовать ту же самую рамную платформу, что и пикап L200/Triton. Двигатель также может оказаться общим.

Скорее всего, это будет безальтернативная 2,4-литровая рядная дизельная «четверка» с двойным турбонаддувом, развивающая до 204 лошадиных сил мощности и 470 Нм крутящего момента. Ассистировать ей предстоит 8-скоростному «автомату».

Премьера нового Mitsubishi Pajero может состояться уже этим летом. Производство машины наладят на заводе компании в Таиланде.