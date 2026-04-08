Новый кроссовер Lada Azimut близок к производству: обратный отсчет начинается

Проект Lada Azimut, разрабатываемый «АвтоВАЗом» на протяжении последних лет, неуклонно движется к серийному выпуску. Впервые показанный на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге автомобиль должен дебютировать в серийном виде уже в этом году. А пока «вазовцы» активно работают над подготовкой к запуску этой важной для компании модели.

Одним из главных этапов этого процесса является создание высокоточного макета – специализированной эталонной конструкции, используемой для проверки соосности кузова, подгонки панелей и общего качества. Этот инструмент служит физическим эталоном, по которому оцениваются производственные компоненты перед началом массового выпуска модели.

Производственный макет позволяет инженерам легко обнаруживать даже крайне незначительные отклонения в выравнивании кузовных панелей или размещении компонентов.

Для проекта «Азимут» на «АвтоВАЗе» подготовили измерительный прибор весом более 5 тонн, выполненный из алюминия с использованием данных цифрового 3D-моделирования.

В компании утверждают, что его конструкция была изготовлена с точностью до 0,2 миллиметра, что позволит инженерам оценивать геометрию кузовных панелей как визуально, так и с помощью точных измерительных инструментов, таких как щупы или оборудование для 3D-сканирования.

Ранее аналогичные высокоточные калибровочные инструменты «вазовцы» использовали при запуске в серийное производство моделей Lada Vesta и Lada Iskra.

Напомним, новый Lada Azimut позиционируется как компактный кроссовер, построенный на той же платформе, что и Lada Vesta. Машина получит новый фирменный стиль компании, а также будет комплектоваться бензиновыми атмосферными моторами на 1,6- и 1,8-литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. Составлять им пару предстоит вариатору китайского производства, который ранее достался Lada Vesta.

В будущем в моторную линейку «Азимута» войдет также 1,5-литровый турбомотор на 150 «сил», сопряженный с 6-скоростным классическим «автоматом».

Системы полного привода не будет ни в одной из версий модели. Платформа этого кроссовера не подразумевает никаких других исполнений, кроме 2WD.

Сертификация Lada Azimut завершится этой весной, после чего «АвтоВАЗ» планирует начать серийный выпуск таких кроссоверов.