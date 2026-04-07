Выносливые донельзя: 3 кроссовера, которые никогда не ломаются

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
В ТОП-3 самых выносливых кроссоверов все места оказались заняты японскими автомобилями

В 2026 году, как и во всех предыдущих, большое внимание со стороны покупателей любого автомобиля, будь то седан, хэтчбек или кроссовер, сосредоточено на его надежности. В современных реалиях с высокими ценами на машины, топливо, а также на запчасти любой даже незначительный ремонт может быстро опустошить кошелек. 

К счастью, на рынке остается немало автомобилей, которые как минимум не будут ломаться на протяжении долгого периода времени и даже на серьезных километражах. Вот как в 2026 году выглядит тройка самых выносливых кроссоверов. Как ни странно, все они являются японскими.

Honda CR-V

Один из лучших, если не лучший кроссовер с точки зрения долговечной эксплуатации. Такие машины практически не ломаются, регулярно опережая (более чем на 50%) по надежной работе всех своих конкурентов.

Рецепт успеха CR-V оказался прост: простая, но продуманная конструкция, экономичные двигатели и проверенные временем детали. При условии базового технического обслуживания такие кроссоверы «ходят» по 300 тысяч километров без каких-либо серьезных проблем, а порой и больше.

Subaru Outback

Прочный полноприводный кроссовер, созданный для суровых дорожных условий. У него вместительный багажник и большое количество современных систем безопасности. А еще он очень надежный. Простая конструкция и культовая симметричная система полного привода делают машину долговечной, а также способной проезжать свыше 300 тысяч км. А если что-то ломается, то отремонтировать это выходит недорого.

Toyota RAV4

Мировой бестселлер в сегменте кроссоверов, который борется за звание самого продаваемого автомобиля на планете с Tesla Model Y на протяжении последних лет. RAV4 известен своей простой конструкцией, которая сделала из него практически неубиваемую машину. 300 тысяч км для таких кроссоверов далеко не предел, особенно когда за автомобилем ухаживают и обслуживают его вовремя.

Фото:Subaru

