Nissan X-Trail следующего поколения: совсем другой дизайн и экономичная силовая установка e-Power

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения

«Ниссан» собирается кардинально изменить свой популярный семейный кроссовер

Nissan вывел на тесты следующее поколение кроссовера X-Trail, известного также в США как Rogue. Ожидается, что первым увидит свет североамериканский вариант этого «паркетника» (в этом году), а затем уже появится классический глобальный «Икс Трейл».

Если верить свежим рендерам, демонстрирующим потенциальный дизайн нового кроссовера Nissan, машина отличится совершенно новым экстерьером.

Кроме того, ей с большой долей вероятности окажется положена новейшая высокотехнологичная силовая установка e-Power, которая позволит модели сильно прибавить с точки зрения расхода топлива.

Nissan X-Trail нового поколения (рендер)

Следующая генерация X-Trail будет сочетать в себе брутальные элементы, в том числе большую «сотовую» решетку радиатора, в которую окажутся интегрированы фары с обеих сторон.

Дневные ходовые огни выполнят в том же визуальном стиле, что и «гриль», что создаст внешнее ощущение единой детали. 

Более высокий капот усилит общий агрессивный стиль, а угловатая форма кузова позволит увеличить пространство в салоне.

Nissan X-Trail нового поколения (рендер)

Внутри реформенный Nissan X-Trail и его брат-близнец Rogue должны получить новую технологичную переднюю панель с большим цифровым экраном комбинации приборов и сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Ожидается, что центральная консоль будет отделана деревом, а также окажется оснащена поворотными регуляторами режимов работы полного привода.

Ходят слухи, что новый «Икс Трейл» станет немного крупнее предшественника. Его длина увеличится на 10 мм, а высота на 5 мм. Кроссовер построят на модульной архитектуре CMF-CD, а в качестве опции для него предложат третий ряд сидений.

В качестве силовой установки машина почти наверняка задействует новейшую систему e-Power 3 поколения, которая повысит топливную экономичность на 15% за счет более эффективного полуторалитрового двигателя и более мощного электромотора.

Японские СМИ полагают, что средний расход топлива новым Nissan X-Trail составит примерно 4,7-литра на 100 км в переднеприводной модификации и 5,1-литра в полноприводной соотвественно.

Фото:Digimods Design

