Мини-кроссовер Suzuki, который ввозили в Россию, вот-вот станет бруталом

Текст: Алексей Шмидт
Появились свежие подробности о рестайлинговом Suzuki Hustler

С 2022 года в Россию завезли немало автомобилей по параллельному импорту. Одним из них оказался мини-кроссовер Suzuki Hustler, входящий в популярный в Японии сегмент кей-каров. В скором времени эта модель должна сделать шаг в новое поколение, но перед этим ей предстоит претерпеть последнее крупное обновление.

Подробностей о нем не так много, как кому-то хотелось бы, но первые наброски дизайна таких машин уже есть. Их публикует популярный японский портал «Motor–Fan».

По мнению штатных художников этого журнала, главной особенностью нового Suzuki Hustler станет улучшенный внешний вид. Машина может сохранить характерные круглые фары и стиль кроссовера, но приобрести более брутальный внешний вид.

Рестайлинговый Suzuki Hustler (неофициальный рендер)

Ожидается, что переделке подвергнется вся передняя часть кузова, включая радиаторную решетку, бампер и фары. На капоте будет выгравирована надпись «Hustler, а по периметру кузова разместится более объемный пластиковый обвес для защиты ЛКП от повреждений.

С последней модернизацией перед выходом нового поколения Suzuki Hustler должен расширить свое оснащение. В его арсенал наконец-то войдет продвинутая система безопасности, поддерживающая обнаружение велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов и других транспортных средств и предотвращающая столкновение с ними на дороге.

Кроме того, кей-кроссовер обзаведется электрическим стояночным тормозом с поддержкой функции «остановка и удержание» (Autohold).

Агрегатная линейка автомобиля не изменится. В нее, как и прежде, будет входить 3-цилиндровый рядный 660-кубовый двигатель с мягко-гибридной системой мощностью 64 лошадиные силы. Помогать ему предстоит вариатору CVT, а также переднему или полному приводу.

Рестайлинговый Suzuki Hustler поступит в продажу в апреле или мае 2026 года. 

Фото:Motor-Fan

