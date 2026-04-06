Представлен чудесный кемпер для зимней жизни в горах

Текст: Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения
Канада – страна, где о холоде и снеге знают не понаслышке, поэтому неудивительно, что именно там был разработан особый кемпер, который максимально адаптирован под условия местного климата и горной местности.

Проект местной компании Monolit Campers получил название Ski Chalet и представляет собой уютный домик на колесах, спроектированный с нуля на базе Mercedes-Benz Sprinter. Кемпер создавался как полностью автономное, всесезонное мобильное жилище, позволяющее любителям зимних видов спорта жить даже в условиях экстремальной погоды.

Кемпер оснащен множеством оригинальных и уникальных функций: от системы гидравлического отопления и подогрева пола до высококачественной изоляции, парового камина и специально отапливаемого сушильного шкафа для ботинок, перчаток и верхней одежды.

Внутри организовано уютное жилое пространство с теплой, гостеприимной атмосферой. В лыжном шале предусмотрена закрытая планировка кабины, а место сразу за ней искусно использовано для создания проходной душевой комнаты и специального отапливаемого сушильного шкафчика, благодаря которому вещи всегда будут теплыми.

Планировка кемпера также включает в себя небольшую, но практичную кухню, просторную гостиную U-образной формы, кровать, опускающуюся с потолка с помощью специального подъемника Happijac, и большой гардероб с выдвижными ящиками.

Гостиная служит также обеденной зоной благодаря установленному прочному электрическому столику на подставке, который в сложенном виде превращается во вторую кровать.

В фургоне установлен портативный проектор со встроенным экраном, что позволяет использовать кемпер как передвижной домашний кинотеатр.

Есть внутри, разумеется, и душевая комната со встроенным выдвижным унитазом. Она обладает водонепроницаемыми стенками из микроцемента и вентиляцией для отвода влаги, а также может похвастать элегантной черной сантехникой.

Сколько стоит все это удовольствие? Цена нового автодома Ski Chalet составляет 325 тысяч долларов или примерно 26 миллионов рублей. Пока машина существует в единственном экземпляре, но доступна для выпуска под заказ.

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

Фото:Monolit Campers

Читайте также:

Последние новости:

Новый внедорожник Toyota, который произвел фурор в Азии, не ждут в Европе

Mitsubishi готовится к противостоянию с Toyota Land Cruiser: новый Pajero уже на подходе

Toyota Yaris изменится до неузнаваемости: агрессивный дизайн и новый 4-цилиндровый мотор

Toyota готовит собственный аналог Lada Vesta SW Cross

Для новой Mitsubishi Delica Mini разработали продвинутый аэрокомплект

У бюджетного индийского кроссовера появилась «Стелс-версия»

Следующий Renault Captur пока задерживается, но уже известно, как он будет выглядеть

Новый мини-внедорожник Toyota сделали еще хардкорнее и брутальнее

Автомобильный бестселлер Японии метит в крупную модернизацию

Минивэн-хит Toyota превратился в первоклассный отель на колесах

Почти не ломаются: лучшие компакт-кроссоверы с точки зрения выносливости

Седан Hyundai на ступеньку выше Solaris готов к крупным изменениям

Hyundai Creta 3 поколения будет большим, гибридным и технологичным

Спорткар за недорого: в России начали продавать 3,4-метровый японский родстер Daihatsu Copen

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+