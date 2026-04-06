Представлен чудесный кемпер для зимней жизни в горах

Канада – страна, где о холоде и снеге знают не понаслышке, поэтому неудивительно, что именно там был разработан особый кемпер, который максимально адаптирован под условия местного климата и горной местности.

Проект местной компании Monolit Campers получил название Ski Chalet и представляет собой уютный домик на колесах, спроектированный с нуля на базе Mercedes-Benz Sprinter. Кемпер создавался как полностью автономное, всесезонное мобильное жилище, позволяющее любителям зимних видов спорта жить даже в условиях экстремальной погоды.

Кемпер оснащен множеством оригинальных и уникальных функций: от системы гидравлического отопления и подогрева пола до высококачественной изоляции, парового камина и специально отапливаемого сушильного шкафа для ботинок, перчаток и верхней одежды.

Внутри организовано уютное жилое пространство с теплой, гостеприимной атмосферой. В лыжном шале предусмотрена закрытая планировка кабины, а место сразу за ней искусно использовано для создания проходной душевой комнаты и специального отапливаемого сушильного шкафчика, благодаря которому вещи всегда будут теплыми.

Планировка кемпера также включает в себя небольшую, но практичную кухню, просторную гостиную U-образной формы, кровать, опускающуюся с потолка с помощью специального подъемника Happijac, и большой гардероб с выдвижными ящиками.

Гостиная служит также обеденной зоной благодаря установленному прочному электрическому столику на подставке, который в сложенном виде превращается во вторую кровать.

В фургоне установлен портативный проектор со встроенным экраном, что позволяет использовать кемпер как передвижной домашний кинотеатр.

Есть внутри, разумеется, и душевая комната со встроенным выдвижным унитазом. Она обладает водонепроницаемыми стенками из микроцемента и вентиляцией для отвода влаги, а также может похвастать элегантной черной сантехникой.

Сколько стоит все это удовольствие? Цена нового автодома Ski Chalet составляет 325 тысяч долларов или примерно 26 миллионов рублей. Пока машина существует в единственном экземпляре, но доступна для выпуска под заказ.