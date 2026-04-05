Toyota готовит собственный аналог Lada Vesta SW Cross

Текст: Ростислав Архипов
Что известно о проекте Toyota Corolla Touring нового поколения

Один из главных бестселлеров в линейке моделей компании Toyota – Corolla – готова пройти через масштабную модернизацию. Выпуск нового поколения этого популярного автомобиля собираются наладить уже в декабре этого года. 

Уже подтверждено, что именно «Королла» первой «примет на борт» новейший 1,5-литровый мотор Toyota, который будут предлагать в гибридной и подключаемой гибридной модификациях. 

Одновременно с этим Toyota готовит универсал-версию Corolla. Причем это будет не простой классический «сарай», а полноценная кросс-модификация схожая по формату с российской Lada Vesta SW Cross.

Toyota Corolla Touring нового поколения (спекулятивный рендер)

Специальная версия новой «Короллы» получит к названию приставку Touring и будет предлагаться с черной нижней частью бамперов, а также широкими накладками на колесных арках. 

Машина отличится увеличенным дорожным просветом, а также прибавкой в длине на 15 мм в сравнении с седаном. 

Интерьер Toyota Camry

Интерьер может оказаться похожим на новое поколение Camry, включая ту же самую компоновку и 12,3-дюймовые экраны цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы на базе Arene OS.

Во всех своих вариантах, в том числе в версии Touring, новая Corolla будет оснащаться новым полуторалитровым мотором, разработанным специально для электрифицированных машин.

Такие двигатели отличатся более высокой топливной эффективностью, увеличенной мощностью и меньшим расходом горючего. В случае с подключаемой гибридной силовой установкой запас хода автомобиля исключительно на электротяге превысит 90 км.

Фото:BestCarWeb, Toyota

