Для новой Mitsubishi Delica Mini разработали продвинутый аэрокомплект

Премьера новой Mitsubishi Delica Mini состоялась в прошлом году. С тех пор машина активно продается как на официальных рынках сбыта, так и за их пределами (к примеру, в России).

Недавно для этой популярной модели кей-сегмента придумали аэродинамический комплект. Его разработчиком является японская фирма Hesepro, которая назвала свой боди-кит для этого кей-кара Mirabeau.

Для новой «Мини-Делики» придумали сразу три детали: передние канарды, которые крепятся к передней части автомобиля и придают ему более агрессивный внешний вид; спойлер на задней двери, устанавливающийся поверх двери багажника и добавляет корме машины трехмерный эффект; а также задние спойлеры-крылья.

Общей особенностью этих деталей является то, что для установки этого боди-кита в кузове автомобиля не требуется сверлить отверстия. Все детали крепятся с помощью сверхпрочной двухсторонней клейкой ленты.

Материал обвеса – стекловолокно с черным гелевым покрытием, которое можно красить в любой желаемый цвет.

Стоимость передних аэродинамических элементов для Delica Mini составит в Японии 57 тысяч 750 иен (порядка 29 тысяч рублей).

Мини-спойлер на двери багажника обойдется заказчику в 42 тысячи 350 иен (около 21 тысячи рублей), а заднее антикрыло в 55 тысяч 550 иен (примерно 28 тысяч рублей).