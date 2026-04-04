Новый мини-внедорожник Toyota сделали еще хардкорнее и брутальнее

Михаил Романченко
Представлен комплект офф-роуд аксессуаров для Land Cruiser FJ

Компания Toyota недавно представила новый внедорожник начального уровня Land Cruiser FJ. Пока машина предлагается только в Таиланде, где за нее просят минимум 1 миллион 269 тысяч местных бат (3 миллиона 120 тысяч рублей). 

Вскоре ее начнут продавать на родине, в Японии, а пока эта модель разживается необычными тюнинг-комплектами от сторонних азиатских производителей.

Тайская компания ARB придумала для нового Toyota Land Cruiser FJ бодикит, который делает его дизайн еще хардкорнее и брутальнее.

Машине досталась защита важных компонентов от повреждений, воды, пыли и мусора: стальная защита прикрывает картер, а шноркель позволяет пересекать водные преграды.

Противоударные балки на порогах служат одновременно подножками, а особые брызговики и специальный чехол запасного колеса сзади дополняют внедорожный стиль и придают автомобилю индивидуальности.

Кроме того, в ARB разработали для нового Land Cruiser FJ багажную платформу на крыше, изготовленную из высокопрочного металла. Она способна выдерживать до 40 кг груза и позволяет перевозить сверху крупные вещи, которые не помещаются во внутренний багажник.

Стоимость бодикита для нового рамного внедорожника Toyota, который уже сейчас называют одним из главных бестселлеров ближайших лет, составит 103 тысячи тайских бат (примерно 255 тысяч рублей).

Фото:ARB

