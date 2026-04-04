Автомобильный бестселлер Японии метит в крупную модернизацию

Весной 2013 года компания Suzuki представила первую генерацию компакт-кара Spacia. С тех пор эта модель, относящаяся к сегменту кей-каров, пользуется в Японии очень высоким спросом, занимая вторую строчку в своем классе по объему продаж сразу за лидером Honda N-Box.

Сейчас в разработке находится новая генерация Suzuki Spacia, которая должна дебютировать уже этой осенью (в сентябре или октябре). На днях появились ее первые рендерные изображения, а также были раскрыты свежие подробности.

Ожидается, что в новом поколении Suzuki Spacia приобретет зауженные фары и обновленные светодиодные дневные ходовые огни. Ширина решетки радиатора будет уменьшена, а нижний воздухозаборник в бампере окрасят в черный цвет. Кроме того, кей-кару могут достаться более рельефные боковины кузова с пластиковой защитой на дверях от царапин.

В новой генерации Suzuki Spacia должна улучшиться в том числе с точки зрения технического оснащения. Система безопасности машины прибавит в функциональности за счет модернизации.

Крупных изменений в агрегатной линейке автомобиля можно не ждать. Несмотря на то, что в новый Spacia будет внедрен обновленный 660-кубовый бензиновый мотор, развивающий максимальные 64 лошадиные силы.

Помогать ему будет мягкая гибридная система с 48-вольтовым электрическим довеском для экономии топлива. В качестве трансмиссии выступит бесступенчатый вариатор, а привод, как и прежде, можно будет выбирать из переднего или полного.

Актуальный Suzuki Spacia стоит в Японии от 1 миллиона 471 тысячи 800 иен (740 тысяч рублей). Реформенная машина, скорее всего, подорожает до 1 миллиона 550 тысяч иен (780 тысяч рублей). Главными конкурентами на местном рынке для этой модели останутся Honda N-Van и Daihatsu Hijet Cargo.