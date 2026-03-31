Mitsubishi может вернуть «Короля бездорожья»

Рендер: Carislife

В последние годы ходит очень много спекуляций на тему возрождения знаменитого компактного внедорожника Mitsubishi Pajero Mini. Еще острее эти слухи стали на фоне подтвержденных планов по скорому выпуску нового «Паджеро».

Мини-внедорожник был снят с производства более 10 лет назад, но, если верить отдельным японским СМИ, находится в разработке в виде нового поколения. Ожидается, что такая модель получит платформу eK Wagon и лишится лестничной рамы в пользу более доступной монококовой конструкции (несущий кузов). Но дизайн машины, как ожидается, будет выполнен в брутальном стиле, а дорожный просвет окажется очень высоким.

Выбор легковой платформы для автомобиля, который в свое время называли «Королем бездорожья», выглядит странным, но логичным решением с точки зрения руководства Mitsubishi.

Японский автопроизводитель понял, что такой формат автомобилей популярен, после запуска продаж минивэна Delica Mini. А теперь собирается совершить то же самое и с новым Pajero Mini.

Если проект действительно находится в разработке, то возрожденный «Паджеро Мини» будет обладать брутальным дизайном с большой радиаторной решеткой, узкими фарами, сложным по конструкции бампером и высоким клиренсом. У машины будет вариант 4WD, но такой же, как в случае с Delica Mini (подключаемая система полного привода).

Что касается силовых агрегатов, то под капот этого внедорожника «сватают» 659-кубовый бензиновый мотор в атмосферном варианте или с турбонаддувом.

Первый будет развивать 52 лошадиные силы, а второй 64 л.с. Оба двигателя должен дополнить электромотор, который обеспечит им дополнительные 2,7 лошадиные силы мощности и целых 40,2 Нм крутящего момента.