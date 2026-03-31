«Горячий» хэтчбек Suzuki близок к масштабному обновлению

Текст: Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения

Стали известны подробности крупной модернизации Swift Sport

Фото: Suzuki

С момента премьеры актуального поколения хэтчбека Suzuki Swift вопрос оставался в том, когда переделке подвергнется его оспортивленный вариант с приставкой «Sport». Недавно стало известно, что новое поколение «заряженной» 5-дверки «Свифт» появится в ноябре 2026 года. Накануне о нем были раскрыты свежие подробности.

Инсайдеры с портала «Best Car» пишут, что Suzuki попытается сохранить превосходные характеристики управляемости этой модели, а также наделить его прежним 1,4-литровым бензиновым турбомотором, который получит в пару довесок с 48-вольтовой мягкой гибридной системой.

Это обеспечит хэтчбеку дополнительную мощность сверх актуальных 140 лошадиных сил, а также улучшенную топливную экономичность (до 16%).

Фото: Suzuki

Приоритетом для инженеров Suzuki в проекте новой генерации Swift Sport является снижение веса. Для того, чтобы масса автомобиля не превышала 1 тонну, конструкция кузова хэтчбека, по слухам, будет переработана. А для повышения жесткости шасси и безопасности будут использованы более прочные материалы.

О том, как поменяется Suzuki Swift Sport внешне, пока неизвестно. Ранее японский автопроизводитель представил концепт-кар Swift Champions (иллюстрации к этой статье), который отличался черным аэродинамическим обвесом, включающим в себя передний бампер со сплиттером, аэродинамичные боковые юбки, задний бампер с диффузором и спойлер. 

Не исключено, что часть этих деталей «перекочует» в серийный «Свифт Спорт» новой генерации.

