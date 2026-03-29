Следующий Kia Sorento удивит брутальной агрессией

Текст: Ростислав Архипов
Опубликованы рендеры следующей генерации популярного кроссовера «Киа»

Снимок экрана 2026 03 29 в 10.30.26
Рендер: NYMammoth

Разработка нового поколения кроссовера-бестселлера Kia Sorento, который по итогам прошлого года занял первую строчку по количеству проданных новых машин в Южной Корее, подходит к концу. «Паркетник» должен сменить генерацию в ближайшие несколько лет. 

Недавно потенциальными изменениями в дизайне «Соренто» поделился цифровой художник студии «NYMammoth». И если верить получившимся рендерам, эту SUV-модель Kia ждут радикальные перемены в экстерьере, который может стать гораздо более агрессивным по сравнению с предшественником.

Ожидается, что переднюю часть машины перелицуют в стиле старшего Telluride, который перебрался в следующую генерацию относительно недавно. 

Снимок экрана 2026 03 29 в 10.29.59
Рендер: NYMammoth

Новый Sorento, если верить опубликованным рендерам, приобретет другую радиаторную решетку, крайние ламели которой будут облицованы хромом, создавая визуально единую картинку в связке с вертикальными дневными ходовыми огнями. Бампер переживет крупную переделку, обзаведясь более сложной конструкцией.

Весь кузов станет более квадратным, а его боковины удивят наличием выдвижных дверных ручек.

Снимок экрана 2026 03 29 в 10.30.52
Рендер: NYMammoth

Ходят слухи, что длина кроссовера увеличится до 4850 мм (+40 мм), а ширина и высота прибавят по 20 мм (до 1920 и 1720 мм соответственно). Увеличение колесной базы вряд ли будет существенным, поэтому она должна остаться на уровне 2,8-метра.

О переменах в агрегатной линейке пока достоверной информации нет. Скорее всего, продавать машину будут с бензиновыми и дизельными моторами, а также с гибридной и подключаемой гибридной силовой установками.

Кроме того, в гамму двигателей нового Sorento может войти совершенно новый последовательный гибрид EREV, максимальная мощность которого достигнет 320 лошадиных сил.

Справить премьеру новинка Kia должна до конца 2027 года.

