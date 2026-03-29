Раскрыта Honda, владеть которой тайно мечтают все автомеханики

Современный автомобильный мир заставляет покупателей отвлекаться на множество цифр и характеристик, будь то размеры сенсорных дисплеев и количество систем помощи водителю.

Но если поговорить с автомеханиками, людьми, которые проводят свои дни, ремонтируя машины, они, как правило, ценят нечто совсем иное. Их меньше всего интересуют технические «навороты», придуманные отделами маркетинга, а самое главное для них в автомобиле – это надежность.

Журнал «TopSpeed» назвал Honda Accord 2008-2012 годов выпуска с двигателем K24 автомобилем, которым тайно мечтают владеть все автомеханики. Утверждается, что этот среднеразмерный седан, построенный на базе одного из лучших моторов в истории компании, заслужил репутацию чрезвычайной выносливости.

Речь идет о машинах с 2,4-литровым атмосферным рядным 4-цилиндровым агрегатом, который, по мнению большинства сотрудников автосервисов, является очень надежным и простым в эксплуатации. Тот же самый двигатель устанавливался на несколько других моделей Honda, в том числе на CR-V и Acura TSX, где показал себя только с хорошей стороны.

Но в случае с Accord он стал одним из самых сбалансированных и выносливых моторов, когда-либо созданных «Хондой». На бумаге двигатель выдавал от 190 до 200 лошадиных сил и идеально подходил под платформу среднеразмерного седана, обеспечивая машине отличную тягу, неплохой расход топлива и долговечность.

За счет продуманной, но при этом простой конструкции, прочные компоненты мотора позволяли ему легко выхаживать пробеги свыше 350 тысяч км, а иногда заметно больше.