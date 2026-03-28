Автомобили AMG, но не Mercedes

ДомойАвтоновости сегодняАвтомобили AMG, но не Mercedes

Михаил Романченко
менее 3 мин. чтения

Раскрыт список машин с шильдиком AMG, которые сделаны не Mercedes-Benz

Последние десятилетия тюнинг-бренд AMG тесно связан с компанией Mercedes-Benz, но так было не всегда. Еще до тех времен, когда его интегрировали в структуру штутгартского автогиганта, он отметился рядом проектов, которые основывались совсем не на «Мерседесах».

Вот как выглядит список из шести самых известных среди них.

Laraki Fulgura

Купе, выпущенное лимитированным тиражом (менее 100 единиц). Каждое из них продавалось по ценам около 350 тысяч долларов. Под кузовом был спрятан 5,4-литровый мотор V8, либо 6-литровый V12. Сегодня самые новые экземпляры суперкара Laraki Fulgura способны доходить в цене до 500 тысяч долларов.

Aston Martin Vantage 

Aston Martin обладает давней историей использования двигателей AMG. В 2017 году знаменитый суперкар Vantage был оснащен мотором AMG M177, который принес этой модели славу. 4-литровый V8 с турбонаддувом выдавал 515 лошадиных сил и 685 Нм крутящего момента и звучал как чистое наслаждение.

Chrysler Crossfire SRT-6

Chrysler, под капотом которого скрывался тот же мотор, что и в SLK 32 AMG, выдавал 334 лошадиные силы и 420 Нм момента, превращая эту машину в настоящую ракету на колеса. И без AMG сделать это было бы крайне затруднительно.

Mitsubishi Debonair AMG

Выпущенный в 1987 году седан Mitsubishi Debonair не был спорткаром, но все равно представлял собой автомобиль с характером. Во многом благодаря своему 3-литровому бензиновому мотору AMG V6, мощность которого доходила до 210 лошадиных сил.

Mitsubishi Galant AMG

Debonair был не единственным Mitsubishi, который мог похвастаться шильдиками AMG. Его более известный и популярный родственник Galant AMG был выпущен в количестве всего 500 единиц и выделялся особым внешним видом с эксклюзивными колесами, боковыми юбками и задним спойлером, а также 2-литровым бензиновым «атмосферником», мощность которого увеличили со 144 до 170 лошадиных сил.

Honda Ballade

Замкнул список автомобилей с индексом AMG, которые не связаны с Mercedes-Benz, южноафриканский вариант Honda Civic, получивший название Ballade. 

AMG искала для своего нового проекта доступный автомобиль. В итоге ей отлично подошел японский надежный седан, в котором AMG доработала его 1,8-литровый мотор для того, чтобы его мощность превышала 180 лошадиных сил, а также модернизировала шасси автомобиля.

Сегодня такие машины носят статус крайне редких и ценятся коллекционерами.

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+