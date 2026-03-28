Честный внедорожник Toyota начального уровня научили превращаться в импровизированный дом на колесах

Не так давно в Таиланде состоялся официальный запуск нового недорогого внедорожника Toyota Land Cruiser FJ. Машину оценили на местном рынке минимум в 1 миллион 269 тысяч бат (приблизительно 3,1-миллиона рублей). Цена автомобиля оказалась гораздо выше, чем предполагалось, но теперь все ждут раскрытия прайс-листа на эту модель в Японии, где стоимость машины может быть ниже.

В преддверии запуска Land Cruiser FJ на родине стало известно о том, что у этого небольшого внедорожника будет собственная заводская кемпер-версия. Пока она представляет собой концепт-кар, но в будущем может стать серийной.

Новая модификация получила название The Nature Explorer. Такие машины будут окрашены в дымчато-синий цвет кузова с белой крышей. Их особенностью станет мощный экспедиционный багажник на крыше, который будет служить платформой для создания места отдыха на природе и в длительных путешествиях.

За счет выдвижной палатки ARB на крыше нового мини-внедорожника «Тойоты» у его владельцев будет возможность организовать спальное место для двух человек, попадать в которое можно будет по идущей в комплекте складной лестнице. Днем можно проводить время на открытом воздухе под специальным тентом-маркизой, защищающим путешественников как от солнца, так и от дождя.

Дополнительно новый Land Cruiser FJ в версии The Nature Explorer получил светодиодные прожекторы на решетке радиатора и по бокам лобового стекла, а также приобрел 17-дюймовые колесные диски Lenso MX Dinero, на которые надели вседорожные покрышки Toyo OpenCountry R/T.

Продавать внедорожники в таком виде Toyota не будет, но, вероятно, в ближайшем будущем предложит все их дополнительные аксессуары в качестве опции для серийных машин, чтобы клиенты могли создать свой более персонализированный Land Cruiser FJ.