Незаконная парковка в Китае обернулась скандалом: Mercedes эвакуировали «на вилах»

Эвакуация автомобиля – крайне щепетильная тема. Как правило, для этого используется специализированная техника, чтобы исключить нежелательные повреждения машины нарушителя. Однако это правило, похоже, не всегда действует в Китае.

По крайней мере один из таких случаев был задокументирован в «Поднебесной». На кадрах с видео, гуляющего по интернету, видно, как Mercedes-Benz A-Class везут на эвакуатор, но делает это не специально предназначенная для этого машина, а обычная рокла, созданная для перемещения паллет с товаром.

Утверждается, что автомобиль был припаркован на запрещенном месте (на велосипедной дорожке), а оперативно найти его водителя не удавалось. В итоге полицией было принято решение эвакуировать машину подручными способами. И ничего лучше поблизости, чем грузовую тележку, найти не удалось.

На фотографиях это не видно, но, скорее всего, погрузчик повредил днище «Мерседеса», когда вез его на эвакуатор, поэтому владельцу придется раскошелиться трижды: сначала заплатить штраф за неправильную парковку, затем за пребывание машины на штраф-стоянке, а после за ее ремонт.

Впрочем, учитывая наличие видео в интернете, которое быстро завирусилось в соцсетях, вполне возможно, ему удастся отсудить деньги на ремонт своего автомобиля у полиции, явно нарушившей правила эвакуации машины.