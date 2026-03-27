Hyundai Creta собирается удивлять в новом поколении как никогда раньше

Текст: Ростислав Архипов
Hyundai Creta следующего поколения находится на начальной стадии тестирования. Ожидается, что эта популярная SUV-модель корейской марки дебютирует уже в 2027 году. А пока о ней в открытом доступе постепенно появляются все новые подробности.

Машина уже несколько раз попадалась в объективы фотошпионов, но каждый раз это были закамуфлированные прототипы.

Впрочем, даже с учетом этого уже понятно, что компакт-кроссовер отличится значительно улучшенным дизайном, новым оснащением, усовершенствованными технологиями и мощной гибридной силовой установкой.

Индийская пресса утверждает, что в новой генерации «Креты» обновления автомобиля будут аналогичны тем, что были внесены в новое поколение кроссовера Kia Seltos. «Паркетники» являются практически родственниками, поэтому в их разработке участвовали как инженеры «Хендэ», так и «Киа».

Помимо более современного угловатого экстерьера, который, по слухам, будет частично пересекаться со свежими моделями Hyundai в сегменте SUV (Santa Fe и Palisade), новая Creta прибавит в размерах и станет более вместительной в сравнении с предшественником.

Кроссовер построят на новой платформе K3. Его салон сильно модернизируют, скроив по тем же лекалам, как в случае со свежим Kia Seltos. Внутри машина может приобрести новое «торпедо» с двумя широкоформатными экранами, объединяющими в себе функции виртуальной «приборки» и дисплея мультимедийной системы.

Что касается механических переделок, то новой «Крете» с большой долей вероятности окажется положена мощная гибридная система на базе полуторалитрового бензинового атмосферного ДВС, которая добавится к актуальной линейке двигателей. 

Более широкие подробности об этом проекте должны начать появляться в международной прессе до конца этого года.

Фото:Hyundai

