В Таиланде показали «нетрадиционный» пикап Toyota Hilux Champ

Текст: Алиса Шашкова
Летом 2023 года Toyota представила бюджетную версию своего известного пикапа Hilux. Машина получила приставку к названию «Champ» и была построена на недорогой платформе IMV-0. Автомобиль был адресован исключительно странам Юго-Восточной Азии, где спрос на него особенно высок со стороны местных фермеров.

Накануне в Таиланде состоялась премьера Toyota Hilux Champ, который совершенно непохож на свой стандартный аналог, продающийся в дилерских центрах.

Премьера особенного пикапа состоялась в Таиланде, где налажена сборка этой модели. Выставленный на стенде «Тойоты» на Бангкокском автосалоне 2026 года разительным образом отличается от обычного «Хайлакс Чампа», сочетая в себе множество совершенно новых деталей.

Так, к примеру, бюджетный пикап обзавелся накладками на передней и задней частях кузова, а также переделанными боковинами с дополнительными декоративными элементами.

Для машины предусмотрели такие дополнительные аксессуары, как шноркель, расширители колесных арок, багажник на крыше, колесные диски большого диаметра фирмы Lenso, на которые надеты цепкие шины Toyo Open Country R/T с поперечным рисунком протектора.

В грузовой части автомобиля смонтировали защитную дугу, а на крышке багажного отделения крупными буквами выгравировали слово «TOYOTA».

Задние фонари пикапа приобрели характерную U-образную светодиодную конструкцию, повторяя по «начинке» головную оптику.

Дополнительными доработками пикапа Hilux Champ стали специальные подножки внизу дверей, облегчающие доступ внутрь.

Продавать такие машины в этом виде не собираются. Привезенный на выставку в Бангкок экземпляр Hilux Champ был предназначен исключительно для демонстрационного использования.

Авторы этого проекта хотели доказать, что даже такой бюджетный автомобиль, считающийся «рабочей лошадкой», обладает высоким потенциалом индивидуализации.

Фото: Kuruma-News

