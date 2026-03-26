Вопрос экзамена в ГАИ, на котором ошибается очень много будущих водителей

Экзамен на знание правил дорожного движения редко прощает невнимательность. Среди десятков стандартных вопросов есть те, которые стабильно становятся «ловушкой» для большинства претендентов на заветную пластиковую карту водительского удостоверения.

Вот как выглядит один из каверзных вопросов, на котором допускают ошибки большинство экзаменуемых.

Водителю необходимо совершить поворот налево. Где он должен остановиться, чтобы уступить дорогу легковому автомобилю, движущемуся справа?

Варианты ответа:

На перекрестке перед пунктирной линией разметки Перед знаком Перед перекрестком у линии разметки В любом месте на усмотрение водителя

Подавляющее большинство на экзамене по ПДД выбирает вариант № 2 (Перед знаком), а также вариант № 1 (На перекрестке перед пунктирной линией разметки), однако оба из них являются неверными.

Правильный ответ – № 3 (Перед перекрестком у линии разметки). Но почему происходит путаница?

Вариант № 2 «Перед знаком» является неверным, поскольку знак «Уступи дорогу» сам по себе не указывает точное место необходимой остановки автомобиля – это делает именно разметка (в нашем случае 1.13 в виде множества треугольников).

Вариант № 1 «На перекрестке перед пунктирной линией разметки» – также ошибка. Выезд на перекресток может создать помеху при движении других транспортных средств, едущих по главной дороге.

Если водитель обязан уступить (а на это на картинке как раз указывает знак 2.4 «Уступите дорогу»), то он должен делать это до перекрестка, а не внутри него.