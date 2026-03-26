Честный 5-дверный внедорожник Suzuki получил улучшенную подвеску от Apio

Честный 5-дверный внедорожник Suzuki получил улучшенную подвеску от Apio

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
Jimny Nomade примерил кастомный комплект подвески, который сделает его еще лучше

Фото: Apio

Пока Suzuki пытается возобновить продажи своего 5-дверного внедорожника Jimny Nomade в Японии, готовясь разыграть право на покупку одного из экземпляров первой партии этой модели среди покупателей, машина уже прошла кастомную доработку.

Местная фирма Apio придумала для 5-дверного «Джимни» новый комплект подвески, который получил название Zerorise.

Стоимость комплекта доработок (новые амортизаторы) составляет 136 тысяч 400 иен (порядка 70 тысяч рублей). Дополнительно придется заплатить еще по 52 тысячи 800 иен (27 тысяч рублей за каждую пружину).

Фото: Apio

В Apio решили, что не хотят завышать или занижать стоковый дорожный просвет Jimny Nomade, поскольку это потребует много деталей, а также создаст неудобства для некоторых клиентов при эксплуатации автомобиля. 

Вместо этого для машины был придуман комплект Zerorise, который улучшит функциональность внедорожника, но сохранит для него заводской клиренс.

Фото: Apio

Утверждается, что пружины с высокой жесткостью обеспечат автомобилю улучшенный ездовой комфорт и управляемость, а также высокую устойчивость во время движения, в том числе по бездорожью.

Продажи нового комплекта подвески для Suzuki Jimny Nomade в Японии начнутся со дня на день. 

