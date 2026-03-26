Следующее поколение Hyundai Sonata (DN9) вернет назад 80-е

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Премьеры нового поколения популярного среднеразмерного седана Hyundai осталось ждать недолго

Рендер: NYMammoth

Несмотря на падение интереса к седанам, Hyundai, очевидно, не собирается избавляться от одной из своих старейших четырехдверок Sonata. Более того, эту модель ждет скорая плановая смена генерации, которая обещает ей полный редизайн с влиянием стиля 80-х.

В конце прошлого года руководство «Хендэ» фактически подтвердило, что компания готовит следующее поколение «Сонаты» с индексом DN9. Рыночный дебют такого автомобиля намечен на конец 2026 года, а продажи начнутся в 2027-м.

Главной изюминкой этой модели может стать необычный оквадраченный внешний облик, который был присущ первому поколению Sonata образца 1985 года. Его разработчики модели хотят «завернуть» в фирменный язык дизайна «Art of Steel» (Искусство стали). 

Коллаж: NYMammoth

Ожидается, что новый корейский среднеразмерный седан будет двигаться в экстерьерном вопросе совсем в другом направлении, чем остальные модели «Хендэ», в том числе самые свежие.

Как может выглядеть такая 4-дверка, недавно показывали цифровые художники студии «NYMammoth». По их мнению, новые Sonata будут выделяться «злой» передней частью кузова с многоуровневыми фарами, сложно сконструированным бампером, покатым капотом, а также выдвижными ручками дверей и по-новому скроенной кормой.

Рендер: NYMammoth

Немало изменений произойдет в салоне машины, где ждут появления совсем другой передней панели, переделанного рулевого колеса и планшетного дисплея информационно-развлекательной системы на базе ОС Pleos Connect.

Скорее всего, новая Sonata будет гибридом на базе 2,5-литрового бензинового ДВС, но в будущем может стать полноценным электромобилем. 

Главными конкурентами этой корейской модели, как и прежде, будут Toyota Camry, Honda Accord, а также родственный Kia K5.

