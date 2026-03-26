Главный автомобиль-бестселлер Японии в новейшей истории приехал в Россию

Текст: Ростислав Архипов
Фото: Honda

Японский авторынок является специфическим в сравнении с большинством других на планете. Во главе угла там стоят кей-кары – небольшие малолитражные автомобили, которые пользуются высоким спросом за свою дешевизну и низкие налоги.

Доля покупателей таких машин велика, а это значит, что они занимают лидирующие позиции в общем ТОП-е самых популярных автомобилей в стране. Как выяснилось накануне нашей редакцией, главный бестселлер Японии прошлого года добрался до российского авторынка.

Фото: Honda

Речь идет о кей-каре Honda N-Box, который удерживает звание самого продаваемого автомобиля «Страны восходящего солнца» на протяжении последних 11 лет подряд. В прошлом году в борьбе за звание лучшего ему удалось обойти такие модели как Suzuki Spacia и Toyota Yaris.

В Россию привезли N-Box актуального, третьего по счету поколения. Машина появилась осенью 2023 года и с тех пор продается практически без изменений.

Длина таких хэтчбеков составляет всего 3,4-метра, ширина равна 1,5-метрам, а высота – 1,8-метрам. Колесная база достигает 2,5-метров, а внутри могут разместиться с комфортом до четырех человек. 

Фото: Honda

В стандартном положении спинок задних кресел объем багажника этой 5-дверки «Хонды» невелик, но если сложить задний диван и сдвинуть его вперед, то для груза высвобождается объем до 725-литров. 

Учитывая компактные габариты и обязательные требования со стороны японских властей к кей-карам, Honda N-Box может комплектоваться исключительно 0,7-литровым бензиновым мотором, максимальная мощность которого составляет всего 64 лошадиные силы. Зато такие машины доступны как с передним, так и с полным приводом.

Фото: Honda

Доехавшие до РФ хэтчбеки представлены в варианте 2WD. Все они находятся во Владивостоке, а цены на них начинаются от 1 миллиона 250 тысяч рублей и доходят до 1 миллиона 365 тысяч рублей. Для сравнения, на родине за такие машины просят от 1 миллиона 739 тысяч 100 иен или около 885 тысяч рублей. 

