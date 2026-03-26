Toyota GR86 следующего поколения появится в 2028 году: «злой» дизайн и неоппозитный двигатель

Рендер: Best Car

В последние годы Toyota активно взялась за развитие своей линейки спортивных автомобилей. Помимо актуальных моделей в этом сегменте японский автопроизводитель готовит возвращение легендарных старых имен, таких как Celica и MR2. Впрочем, нынешние спорткары компании также никуда не денутся, а некоторые из них скоро переберутся в новые поколения.

Одной из них является спорткупе Toyota GR86. Актуальная версия этой модели, дебютировавшая в 2021 году (ZN8), в строю на протяжении уже пяти лет.

Предполагалось, что ее преемник появится в 2025-м, но план был пересмотрен и сейчас в «Тойоте» надеются, что представить такой автомобиль получится ближе к 2028 году.

В свежем номере журнала «Best Car» недавно появились первые рендеры нового Toyota GR86, судя по которым популярный японский спортивный автомобиль пройдет через существенную внешнюю трансформацию.

Машина станет более современной и агрессивной за счет двухуровневых фар, верхний блок которых отведут под узкие ДХО, а нижний – под основной свет.

Кроме того, следующему GR86 может достаться другая решетка радиатора, пересмотренный бампер и выдвижные дверные ручки, улучшающие аэродинамику кузова.

Помимо переделки визуальной стороны автомобиля инсайдеры ожидают крупное обновление его технической части. С учетом того, что на этот раз GR86 создается без участия Subaru, машина будет комплектоваться собственным 2-литровым рядным 4-цилиндровым атмосферным двигателем Toyota, характеристики которого окажутся улучшены благодаря гибридизации.

Спорткупе должно сохранить задний привод, механическую коробку передач, предлагающуюся как альтернатива «автомату», а также настройки шасси, которые так полюбились фанатам дрифта.