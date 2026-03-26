Toyota GR86 следующего поколения появится в 2028 году: «злой» дизайн и неоппозитный двигатель

Михаил Романченко
Рендер: Best Car

В последние годы Toyota активно взялась за развитие своей линейки спортивных автомобилей. Помимо актуальных моделей в этом сегменте японский автопроизводитель готовит возвращение легендарных старых имен, таких как Celica и MR2. Впрочем, нынешние спорткары компании также никуда не денутся, а некоторые из них скоро переберутся в новые поколения.

Одной из них является спорткупе Toyota GR86. Актуальная версия этой модели, дебютировавшая в 2021 году (ZN8), в строю на протяжении уже пяти лет.

Предполагалось, что ее преемник появится в 2025-м, но план был пересмотрен и сейчас в «Тойоте» надеются, что представить такой автомобиль получится ближе к 2028 году.

ベストカー5 10号が好評発売中🚗新型GR86は2ℓNAハイブリッドで2028年にデビューが濃厚という新情報を掴んだ さらに、突如SNSで走行シーンがアップさ
В свежем номере журнала «Best Car» недавно появились первые рендеры нового Toyota GR86, судя по которым популярный японский спортивный автомобиль пройдет через существенную внешнюю трансформацию. 

Машина станет более современной и агрессивной за счет двухуровневых фар, верхний блок которых отведут под узкие ДХО, а нижний – под основной свет. 

Кроме того, следующему GR86 может достаться другая решетка радиатора, пересмотренный бампер и выдвижные дверные ручки, улучшающие аэродинамику кузова.

Помимо переделки визуальной стороны автомобиля инсайдеры ожидают крупное обновление его технической части. С учетом того, что на этот раз GR86 создается без участия Subaru, машина будет комплектоваться собственным 2-литровым рядным 4-цилиндровым атмосферным двигателем Toyota, характеристики которого окажутся улучшены благодаря гибридизации.

Спорткупе должно сохранить задний привод, механическую коробку передач, предлагающуюся как альтернатива «автомату», а также настройки шасси, которые так полюбились фанатам дрифта. 

Читайте также:

Последние новости:

Показан исполинский внедорожник, у которого только одна шина стоит как новая Toyota Corolla

Главный автомобиль-бестселлер Японии в новейшей истории приехал в Россию

Следующий Kia Sportage будет угрожать доминированию Toyota RAV4

Легкий и юркий Mazda Roadster следующего поколения (NE) показан на первом изображении

Идеальная вазовская «шестерка» с кемпер-прицепом продается в Германии по цене новой Lada Granta...

У популярного немецкого автодома Hymer ML-T появились брутальные внедорожные версии

Новый маленький «рамник» Toyota оказался нужен не только фанатам офф-роуда, но и домохозяйкам

Короли ликвидности: раскрыты автомобили, которые почти не дешевеют за 5 лет, и наоборот

Китайский Freelander от Land Rover и Chery: как он будет выглядеть

Новый Mitsubishi Pajero срочно вернется в Японию, чтобы поохотиться за званием «Автомобиль года»

Обновленный Hyundai Santa Fe собирается создать Kia Sorento проблемы

Корейский «истребитель» Renault Captur: второе поколение Hyundai Bayon уже в работе

Ford Mondeo возвращается: но пока только виртуально

Новый большой 3-рядный кроссовер Lexus TZ показали на первых изображениях

