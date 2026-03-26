Следующий Kia Sportage будет угрожать доминированию Toyota RAV4

Текст: Алиса Шашкова
Рендер: tedoradze.giorgi

Toyota RAV4 остается самым популярным кроссовером на планете. По итогам прошлого года в общем рейтинге наиболее продаваемых машин в мире этот японский «паркетник» занял второе место, уступив только хэтчбеку Model Y. 

До своего соперника, доминирующего в сегменте SUV, Kia Sportage пока далеко. Корейский вседорожник закончил прошлый год только на десятом месте, уступив по спросу в своем классе в том числе Volkswagen Tiguan, родственному Hyundai Tucson и Honda CR-V.

Впрочем, все может быстро поменяться, ведь в Корее уже активно работают над новым, шестым по счету поколением Kia Sportage.

Подробностей об этом автомобиле пока практически нет, но не так давно своим видением этого проекта поделился грузинский цифровой художник Георги Тедорадзе. 

Независимый дизайнер предрекает новому «Спортейджу» совершенно новый внешний облик, который будет удивлять своими динамичными линиями, покатой крышей, С-образными фарами и полным отсутствием решетки радиатора, функции которой возьмут на себя небольшие воздухозаборники под капотом и в бампере.

Боковины кузова следующего Sportage могут выделиться скрытыми дверными ручками и необычным остеклением в задней части, создающим эффект парящей крыши.

Венчать общую картину предстоит большому заднему фонарю, который займет всю дверь багажного отделения и будет дополнен бумерангообразными поворотниками.

Ожидается, что в новом поколении Kia Sportage станет безальтернативным гибридом. И на этом поприще конкурировать с Toyota RAV4 ему будет гораздо проще, ведь даже нынешние бензиново-электрические «Спортейджи» не уступают по эффективности и цене своим японским визави.

Сроки запуска машины сейчас засекречены, но, скорее всего, популярный кроссовер «Киа» сменит поколение в 2028 году.

