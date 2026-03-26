Легкий и юркий Mazda Roadster следующего поколения (NE) показан на первом изображении

Рендер: Motor-Fan

Новый легкий спортивный автомобиль Mazda, известный в Японии как Roadster, а за пределами «Страны восходящего солнца» как MX-5 и Miata, готовится к переходу в новое поколение.

Нынешняя, четвертая по счету генерация этой модели (ND) появилась в 2015 году, поэтому за более чем 10 лет успела заметно устареть как внешне, так и технически. Все должно измениться в ближайшие 4 года, когда автопроизводитель из Хиросимы создаст совершенно новый Roadster поколения NE.

Японский журнал «Motor-Fan» накануне представил собственное видение проекта новой спортивной легковушки «Мазды». Серийный автомобиль был показан на первом рендере.

Как видно на получившемся изображении, реформенный Mazda Roadster имеет шансы приобрести совершенно новый внешний облик в сравнении с предшественником.

Рендер: Motor-Fan

Машине может достаться широкий воздухозаборник в переделанном бампере, обрамленный аэродинамичной серебристой пластиной, а также «острые» фары, более рельефный капот и боковины кузова.

Ожидается, что длина спортивного родстера составит 4000 мм (+85 мм), ширина – 1750 мм (+15 мм), а высота – 1240 мм (+5 мм).

Никаких подробностей о технической стороне этой модели пока нет. Ранее официальные лица Mazda заявляли, что окончательное решение относительно того, какой двигатель будет использоваться в новой генерации Roadster (MX-5/Miata) еще не принято.

Скорее всего, этот легкий спортивный автомобиль будет иметь какую-либо форму электрификации. Наиболее приемлемым вариантом считается мягкая гибридная система, которая не позволит сделать вес машины слишком большим.

Ожидается, что массу автомобиля постараются удержать до отметки в 1 тонну, благодаря чему она сохранит свою фирменную маневренность.

Мировая премьера нового Mazda Roadster в поколении NE запланирована на 2028 год.