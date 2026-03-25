Новый маленький «рамник» Toyota оказался нужен не только фанатам офф-роуда, но и домохозяйкам

Текст: Михаил Романченко
Копия 06 1
Фото: Toyota

Пока Toyota готовится к официальному запуску своей абсолютно новой модели – внедорожника Land Cruiser FJ – дилеры, которые уже начали получать в свое распоряжение экземпляры таких машин для тест-драйва, собирают на них заявки.

И, как оказалось, новый вездеход «Тойота», построенный на рамном шасси, пользуется интересом не только среди фанатов бездорожья, но и среди людей, которые эксплуатируют свои машины исключительно в городе.

njjZ5m5xkF 1
Фото: Toyota

Об этом пишет японский портал «Kuruma-News», ссылаясь на слова сотрудников нескольких местных автосалонов.

Напомним, габариты нового Land Cruiser FJ будут выглядеть следующим образом: длина составит 4575 мм, ширина – 1855 мм, а высота – 1960 мм. Расстояние между осями достигнет 2580 мм.

Внутри расположится два ряда сидений и небольшой багажник. Минимальный радиус поворота составит 5,5-метров, что станет существенным преимуществом для тех, кто собирается эксплуатировать машину в условиях узких городских улиц.

Toyota Land Cruiser FJ 2025 26
Фото: Toyota

Под капотом машины будет работать высоконадежный 2,7-литровый бензиновый двигатель 2TR-FE, развивающий мощность в 163 лошадиные силы. Ассистировать ему предстоит 6-скоростной автоматической коробке передач и классической системе полного привода. В будущем гамму моторов расширят дизельным и гибридным агрегатами.

За счет коротких свесов, небольшой колесной базы и традиционной системы 4WD внедорожник сможет проехать практически где угодно. Официальный запуск этой модели уже состоялся в Таиланде, где Land Cruiser FJ неприятно удивил своей стартовой ценой, оказавшейся гораздо выше ожидаемой.

Впрочем, в Японии у машины есть шансы оказаться немного дешевле. Официальный прайс-лист на автомобиль раскроют уже в мае, когда будет дан старт «живым» продажам таких внедорожников.

Читайте также:

Последние новости:

Идеальная вазовская «шестерка» с кемпер-прицепом продается в Германии по цене новой Lada Granta...

У популярного немецкого автодома Hymer ML-T появились брутальные внедорожные версии

Короли ликвидности: раскрыты автомобили, которые почти не дешевеют за 5 лет, и наоборот

Китайский Freelander от Land Rover и Chery: как он будет выглядеть

Новый Mitsubishi Pajero срочно вернется в Японию, чтобы поохотиться за званием «Автомобиль года»

Обновленный Hyundai Santa Fe собирается создать Kia Sorento проблемы

Корейский «истребитель» Renault Captur: второе поколение Hyundai Bayon уже в работе

Ford Mondeo возвращается: но пока только виртуально

Новый большой 3-рядный кроссовер Lexus TZ показали на первых изображениях

Mazda обещает, что новый MX-5 будет очень легким

Предсерийный прототип нового Hyundai Tucson попался на тестах: новый угловатый дизайн и несколько...

Пробку бензобака Lamborghini за 1000 долларов научились чинить запчастью от Ford, которая в...

Honda представила новый электромотоцикл: у него съемные аккумуляторы и доступная цена

Новая Lada, которой никогда не было, заменит Largus: что известно о новом минивэне...

