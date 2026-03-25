Новый Mitsubishi Pajero срочно вернется в Японию, чтобы поохотиться за званием «Автомобиль года»

Рендер: Mag-X

Актуальная стратегия компании Mitsubishi строится на возвращении ей идентичности, которая выстроилась за долгие годы с выходом в продажу ключевых игроков, таких как Delica и L200/Triton, а также Pajero. Если первые два остаются в строю и вскоре пройдут через комплексную модернизацию, то последний был исключен из нее в 2021 году.

Впрочем, отсутствие этого внедорожника продлится недолго, поскольку Mitsubishi уже анонсировала выход его свежего поколения в продажу в Японии с новым внешним обликом и «начинкой».

В майском номере японского журнала «Mag-X» новый Pajero был показан в деталях спереди и сзади. Судя по рендерам, машине достанется совершенно другая внешность в сравнении с предшественником, буквально срисованная в деталях с азиатского проекта Mitsubishi Destinator.

Рендер: Mag-X

По свежим слухам, внедорожник следующего поколения будет представлен этим летом, хотя изначально считалось, что машину покажут уже в апреле.

В случае, если спекуляции о сроках запуска «Паджеро» следующего поколения подтвердятся, то в продаже в Японии автомобиль появится уже в октябре.

Инсайдеры пишут, что эти сжатые сроки связаны с тем, что Mitsubishi планирует успеть получить номинацию в ежегодном местном конкурсе «Автомобиль года». По задумке руководства компании, это положительным образом скажется на маркетинговой составляющей проекта.

Ранее сообщалось, что новый Pajero будет построен на рамном шасси пикапа L200/Triton. Внедорожник получит премиальный интерьер, который по качеству и уровню оснащения превзойдет даже Outlander, а также будет иметь несколько вариантов двигателей, в том числе подключаемой гибридной системы (PHEV).