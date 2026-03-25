Обновленный Hyundai Santa Fe собирается создать Kia Sorento проблемы

Текст: Ростислав Архипов
Рендер: NYMammoth

Kia Sorento остается самым продаваемым автомобилем в Южной Корее. За прошлый год этот кроссовер разошелся на родине тиражом более 100 тысяч экземпляров. Его родственнику Hyundai Santa Fe пока до таких цифр далеко (машина занимает в общем ТОП-е только шестое место), но все может измениться в ближайшее время, поскольку к премьере готовится рестайлинг-версия этой модели.

Тестовые экземпляры нового «Санта Фе» уже колесят по дорогам Южной Кореи. Воспользовавшись их фотографиями, цифровые дизайнеры показали, как они могут выглядеть без маскировочной защиты, а местные СМИ раскрыли ряд подробностей об этом реформенном кроссовере.

Угловатая коробчатая компоновка кузова машины, вероятно, будет сохранена. Ожидается, что передняя часть обновленного Santa Fe получит вертикальные и горизонтальные линии дневных ходовых огней. Фары будут иметь раздельные лампы, интегрированные в новый бампер. 

Радиаторная решетка разделится на несколько уровней, а корма приобретет совершенно новые фонари, выполненные в форме большой буквы «H». 

Рендер: NYMammoth

Аналогичные дизайнерские решения впоследствии будут применены в проектах обновленных Avante и Tucson. 

Наряду с внешностью, интерьер нового Hyundai Santa Fe также претерпит серьезные перемены. Внутри машины может появиться мультимедийная система с поддержкой технологии Pleos Connect и планшетным дисплеем с соотношением сторон 16:9, в который будет «вшит» блок управления климат-контролем и функциями навигации.

Фото: Hyundai

Силовая установка кроссовера, скорее всего, останется прежней. Сейчас Santa Fe продается в Южной Корее с 2,5-литровым бензиновым турбомотором и 1,6-литровым турбогибридным двигателем. Однако последняя может прибавить с точки зрения топливной экономичности.

До выхода нового Kia Sorento новый Hyundai Santa Fe может приблизиться к своему оппоненту с точки зрения продаж за счет визуальных и технических улучшений. Однако продолжаться это, вероятно, будет недолго.

Премьера следующей генерации «Соренто» запланирована уже на 2027 год, тогда как его родственник от Hyundai появится в продаже в ближайшие 6-7 месяцев.

