Mazda обещает, что новый MX-5 будет очень легким

О том, чего ждать от нового поколения знаменитого японского родстера Mazda MX-5, в последние годы ходит много слухов. Скорее всего, пятое поколение этой спортивной модели не появится еще пару лет, но это не значит, что автопроизводитель из Хиросимы не обсуждает детали своего важного проекта с прессой.

Накануне в интервью австралийским СМИ высокопоставленный сотрудник «Мазды» заверил фанатов MX-5 в том, что новая генерация этой модели сохранит наследие легкого спорткара.

По словам Манабу Осуга, возглавляющего отдел глобальных продаж и маркетинга Mazda, автомобиль будет весить менее тонны, как нынешний. При весе менее 1000 кг следующее поколение MX-5 окажется даже легче, чем поколение ND3.

Рендер: Chasing Cars

В США текущая версия этой модели весит 1073 кг в своем самом легком варианте. Однако в некоторых регионах мира, где MX-5 комплектуется компактным полуторалитровым бензиновым ДВС, его вес еще ниже.

Заявление о том, что новинка будет легкой, противоречит слухам о том, что эта модель будет электрифицирована. Не обсуждается даже вариант гибридизации, который почти наверняка сильно увеличит вес машины, лишив ее главного преимущества (низкой массы).

Скорее всего новая MX-5 преодолеет барьер мощности в 200 лошадиных сил, что ей не удавалось в предыдущих поколениях.

Фактически компания уже подтвердила, что у автомобиля сохранится классическая 6-скоростная МКПП, которая вкупе с легким весом машины и более производительным мотором, чем сейчас, сулят покупателям этой модели немало веселья за ее рулем.